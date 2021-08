Martita Fort contó una fuerte interna familiar y liquidó a Virginia Gallardo

La hija del empresario se mostró enojada tras una decisión de la ex novia de su padre.

Martita Fort se expresó a través de sus redes sociales sobre el conflicto que tiene con Virginia Gallardo, tras la decisión de la bailarina de no participar en la serie biográfica de Ricardo Fort. La hija del empresario reveló una fuerte interna que se comenta desde hace semanas en los medios pero, mediante una historia de Instagram, pudo esclarecer cómo está su relación con la ex de su padre.

“¿Bloqueaste de tus redes a Virginia? ¿O pensás que se puede recomponer la relación que tenían?”, le preguntó a la hija de Fort un seguidor de sus redes y ella, sin tapujos, respondió: “Yo no tengo nada en contra de ella. De hecho le escribí después de Intrusos para aclarar esto, pero se ve que estuvo muy ocupada para contestarme”. De esa manera, la adolescente dejó en claro que no se tomó bien el hecho de que Virginia haya decidido no participar en la serie de su padre.

Hace algunos días, Gallardo utilizó su lugar de panelista en Intrusos y habló sobre la polémica en que está envuelta. “Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona. ¿De qué voy a tener miedo? Esto era real, más allá de lo que la gente pueda opinar. Las cosas que yo he hecho para cuidarlo”, expresó la ex participante de Bailando por un sueño y continuó: “Yo estoy acá, no necesito que muestren nada que me dejen bien parada. Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, estaba sola en Buenos Aires”.

Guerra con Rocío Marengo

En Los Ángeles de la Mañana, Rocío Marengo había asegurado que Virginia Gallardo no habría aceptado ser parte de la serie por una cuestión económica y, como era de esperarse, la ex de Fort salió a responder. “Tengo entendido que Virginia pidió dinero y no llegaron a un acuerdo. El motivo puede ser económico”, había comentado Marengo.

“En un punto me siento usada. ¿La tía? ¿La tía entrañable de la familia? ¡Que hace 8 años que sale con Eduardo! Me llama la atención. ¿Dónde estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita?”, lanzó la panelista de Intrusos y sumó: “¿Por qué no la llamaron a ella para que ayudara a los chicos, si tan de la familia era? Eduardo fue con su exmujer. ¿Qué tengo que interpretar yo? ¿Me llamaron porque de verdad me querían o porque me necesitaban?”.