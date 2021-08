Una famosa actriz argentina reveló que tuvo una noche con Ricardo Fort: "La pasé súper"

La mediática relató cómo se conocieron y reveló que él estaba enamorado de ella.

Ricardo Fort aún sigue siendo uno de los personajes más destacados de la farándula nacioanl más, a pesar de su fallecimiento en 2013. Ahora, una reconocida estrella del país reveló públicamente que estuvo con el empresario durante una noche. Aunque aseguró que él estaba enamorada de ella, ella aseguró que su vínculo no trascendió y que luego mantuvieron una amistad.

“Él me ofreció ser su novia. Ricardo estaba enamorado de mí, te estoy hablando de los años noventa y pico”, explicó la artista durante Los Ángeles de la Mañana (LAM), cuando el periodista Ángel de Brito le preguntó si alguna vez había fingido ser la pareja del mediático. Cuando le interrogaron sobre si se había acostado con él, la actriz lo afirmó sin vueltas. “Sí. Fue a través de una broma, el día que nos conocimos, que hablamos de los hijos. Él todavía no tenía a los mellizos”, prosiguió.

Se trata de María Fernanda Callejón, actriz de cine y teatro de 55 años y nacida en Córdoba, conocida por su participación en Dulce Amor y El Marginal 5, entre otros trabajos. “Entrenábamos juntos, en el mismo gimnasio”, recordó. Después de insistirle al entrenador que tenían en común que los presentara, Fort logró conocer a Fernanda. “Estábamos en casa, solos, me llevó a casa. Se tiró en el sillón y yo le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada y me dijo: ‘Ah, ¿sí?’. Yo estaba haciendo un café, no me olvido más. La pasé súper”, destacó. Aunque se mostró muy abierta sobre el tema, Callejón prefirió guardarse el resto de los detalles para su vida personal. “Es una anécdota que la tenía para mí”, sentenció.

Los dichos de Martita Fort, hija de Ricardo y su nueva serie biográfica

Durante estos últimos días, su nombre estuvo en tendencia en las redes sociales después de que su hija, Martita Fort, conversó con sus seguidores de Instagram y respondió algunas preguntas sobre su papá. “Me aburro, así que hagan preguntas que contesto todo”, publicó la joven. Entre todas las preguntas, una en particular llamó la atención de su público. “¿Cuál es tu mayor miedo?”, la interrogó un internauta, a lo que Martita respondió: “Tener relaciones como las de mi papá”.

Este comentario de Martita llegó después de que se enterara que Virginia Gallardo, que había estado en pareja con Fort, no quiso aparecer en la serie. Para Virginia, lo más importante es proteger su reputación, su trabajo y su vida personal. “Tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo y no sé qué van a contar”, sentenció.