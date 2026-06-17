Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 17 de junio

¿Qué son los premios estímulo?

Seguro lo ves seguido: el agenciero de tu barrio festeja como si se hubiera sacado la lotería cuando alguien gana el pozo millonario del Quini 6. Y no es para menos, ¡porque también se lleva un billete! Resulta que la agencia que vende la boleta ganadora del primer premio (los 6 aciertos) recibe un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Así que, si la suerte golpea, tu agenciero amigo festeja a la par tuya.

Acordate que hoy, miércoles 17 de junio, la boleta tiene tiempo hasta las 21:15 en punto para jugar. No duermas, dale que el sorteo arranca a esa hora y la suerte no espera.

¿Tenés tu pálpito?

Contanos en los comentarios qué número soñaste o cuál es tu rueda preferida. ¡La suerte está a punto de girar!