Inaugurado en 2018 por el chef Gustavo Portela, Somos Asado se ha consolidado en la escena porteña como un restaurante especializado en carnes con foco en cortes madurados en seco y una cocina íntegramente a leña, donde el horno de barro funciona como corazón de la casa. Atendido personalmente por Portela junto a su esposa, Verónica Krichmar, el espacio ocupa una antigua fábrica familiar remodelada en la Ciudad de Buenos Aires. El local combina un salón de estilo vintage para 70 cubiertos, con un amplio patio a cielo abierto rodeado de vegetación, con capacidad para otras 50 personas. Para este diciembre de 2026, el restaurante diseñó dos menús todo incluido para celebrar las fiestas de fin de año.

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Nochebuena a las brasas y clásicos festivos

El jueves 24 de diciembre, de 20:00 a 01:00 h, Somos Asado recibirá a sus comensales con una propuesta que cruza los sabores tradicionales de la Navidad argentina con su impronta de fuegos.

La velada inicia con una bienvenida de cóctel, croqueta de papa y hongos y empanada de osobuco. Luego llegan las raciones: vitel toné de novillo, matambre arrollado, choclo a la parrilla con puré de pimientos asados y salsa de ají amarillo, y ensaladilla de papas con mayonesa de alcaparras, limón, huevo y hierbas. El plato principal es asado de costilla 100% orgánico de pastura con ensalada y boniato al rescoldo con labneh y dukkah.

Para el cierre dulce, turrón helado de castañas de cajú, panettone artesanal, garrapiñada de avellanas y copa de espumante, acompañados por servicio de vino y bebidas sin alcohol libres. El valor de preventa hasta el 1 de diciembre es de USD 200 por persona (luego USD 250).

Mesa servida en Somos Asado. (Crédito de foto: Somos Asado)

Año Nuevo con cortes madurados y fiesta

Para despedir el año el jueves 31 de diciembre, de 20:00 a 01:00 h, el menú incorpora entradas de autor, música y cotillón al estilo carnaval carioca. Tras la recepción: con croquetas, empanadas de osobuco y cóctel, y los clásicos vitel toné, matambre arrollado y ensaladilla de papas, se suman platitos de tartar de lomo madurado con chips de batata y coliflor asada con crema de cajú y aderezo de miso.

El principal es bife de novillo madurado, con ensalada y milhojas de papas con alioli de pimientos asados, seguido por torta de chocolate con avellanas, panettone y garrapiñada. Con bebidas libres y brindis incluidos, la preventa cuesta USD 300 hasta el 1 de diciembre (luego USD 350).

Las reservas para ambas fechas se realizan con seña vía WhatsApp al +54 9 11 5834-9324.