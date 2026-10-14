Día Mundial del Champiñón: 3 lugares de Buenos Aires para comer platos exquisitos y con estilo

La Capitana: este local en Almagro presenta una cocina y coctelería atravesadas por la estética de los años 40 y 50, correspondiente a la época del primer peronismo, y el tributo a Eva Perón. Allí, el champiñón se incorpora en perfiles diferenciados: por un lado, la Ensalada Soberana ofrece una combinación vegetal con hojas verdes, champiñones salteados en aceite de oliva, tiritas de queso de almendras y vinagreta vegana, acompañada por el cóctel Descamisada (Hesperidina, vermut Rosso, agua tónica y naranja). Por otro lado, el Pollo a la antigua se prepara con pechuga salteada al hierro, champiñones, cebolla de verdeo y salsa de queso fundido, con papas doradas como guarnición, para maridar con el trago Almagro Obrero (Amargo Obrero, Campari, menta y pomelo). Dirección: Guardia Vieja 4446. Instagram: @elbodegondelacapitana