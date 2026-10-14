Día Mundial del Champiñón: 3 lugares de Buenos Aires para comer platos exquisitos y con estilo

El 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Champiñón, una fecha que reconoce la relevancia de este hongo dentro de la gastronomía global y local. El champiñón destaca por su versatilidad estructural, su capacidad de absorción de condimentos y su aporte a preparaciones de diversa complejidad. Su utilización abarca desde recetas tradicionales de bodegón hasta propuestas de cocina contemporánea, opciones de perfil vegetal y fusiones internacionales, consolidándose como un ingrediente fundamental en múltiples cartas culinarias.
Restaurantes para comer champiñones en diferentes formas en Buenos Aires
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KANKA Cocina: la carta de este establecimiento en Palermo ofrece diferentes tipos de platillos, y entre los cortes de carte también hay espacio para los champiñones. El restaurante sirve platos que remiten al bodegón porteño, como el pollo al champiñón acompañado con papas noisette, panceta y puerro. Otra opción es el salteado de hongos a la provenzal, que reúne portobellos, gírgolas y champiñones con ajo y perejil, completando la propuesta con recetas conocidas. Dirección: Av. Dorrego 1681, Palermo. Instagram: @kankacocina
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La Capitana: este local en Almagro presenta una cocina y coctelería atravesadas por la estética de los años 40 y 50, correspondiente a la época del primer peronismo, y el tributo a Eva Perón. Allí, el champiñón se incorpora en perfiles diferenciados: por un lado, la Ensalada Soberana ofrece una combinación vegetal con hojas verdes, champiñones salteados en aceite de oliva, tiritas de queso de almendras y vinagreta vegana, acompañada por el cóctel Descamisada (Hesperidina, vermut Rosso, agua tónica y naranja). Por otro lado, el Pollo a la antigua se prepara con pechuga salteada al hierro, champiñones, cebolla de verdeo y salsa de queso fundido, con papas doradas como guarnición, para maridar con el trago Almagro Obrero (Amargo Obrero, Campari, menta y pomelo). Dirección: Guardia Vieja 4446. Instagram: @elbodegondelacapitana
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Barra Chalaca: creada por Gastón Acurio como una barra cebichera de formato street-food, propone una versión poco habitual dentro de la cocina peruana. Se trata de un cebiche veggie que lleva el champiñón al centro del plato, al combinar sus trozos y tomate con una leche de tigre de parmesano, sustituyendo el pescado tradicional. La propuesta se complementa con bebidas como Pisco Sour, Chicha Morada o el cóctel Mata Pena, elaborado con ananá, hierba luisa, manzanilla y pisco. Direcciones: Arévalo 1392 y Bulnes 2579 (Palermo); Montañeses 2599 (Belgrano); Caseros 467 (San Telmo). Instagram: @barrachalacaarg