Fue a cenar a Los Galgos, pidió una milanesa a caballo y dos bebidas: su ticket se volvió viral.

La Ciudad de Buenos Aires está llena de bares y restaurantes emblemáticos y que son frecuentados tanto por turistas como por vecinos. En las últimas horas, se viralizó el ticket de una mujer que fue a cenar a uno de los bares más tradicionales de la ciudad y gastó $53.500 por una milanesa a caballo y dos bebidas.

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Se trata de Los Galgos, un reconocido bar porteño ubicado en el barrio de San Nicolás y considerado uno de los Bares Notables de Buenos Aires. La visita fue realizada durante agosto de 2026 y quedó registrada en una reseña publicada en Google Maps por una mujer, cuyo nombre de usuario es Silvana Pepe, quien además compartió su opinión sobre la comida, la atención y el ambiente del lugar. Según el comprobante, la cena incluyó una milanesa a caballo, una cerveza tirada Stella Artois de 330 mililitros y un sifón de 650 mililitros. En total, la cuenta alcanzó los $53.500.

Fue a cenar a Los Galgos y su ticket se volvió viral.

Qué pidió en Los Galgos y cuánto gastó

El comprobante detalló cada uno de los productos consumidos durante la cena. El importe más alto correspondió a la milanesa a caballo, que tuvo un valor de $39.900. A ese plato se sumaron dos bebidas. Por un lado, un sifón de 650 mililitros, cuyo precio fue de $4.900. Por otro, una Stella Artois tirada de 330 mililitros, que figuró en el ticket con un valor de $8.700. Así, la cuenta total por la cena fue de $53.500.

Qué dijo la mujer sobre Los Galgos

Además de mostrar el comprobante, Silvana Pepe dejó una reseña en Google Maps en la que contó cómo fue su experiencia en el tradicional bar porteño. Sobre la atención, la mujer le otorgó la máxima calificación, con 5 puntos sobre 5, y destacó que el servicio fue bueno. En cuanto a la comida, la calificó con 3 puntos sobre 5 y señaló que los platos "no son de otro mundo", aunque dijo que cumplen con lo esperado y que llegan rápido a la mesa.

Entre los aspectos que calificó, mencionó específicamente las papas de tres cocciones y aseguró que "no son así". La experiencia tampoco terminó de convencerla como para volver: ante la pregunta sobre si regresaría, respondió que no, aunque dijo que sí recomendaría el lugar para conocerlo al menos una vez por tratarse de uno de los bares tradicionales de Buenos Aires. En relación con los precios, señaló que el valor de la comida y las bebidas "se ajusta a la zona".

Fue a cenar a Los Galgos y su ticket se volvió viral.

El ambiente recibió una calificación de 4 sobre 5, aunque la mujer marcó que el ruido era molesto. Según describió, el interior era “muy ruidoso”, al punto de que no se podía escuchar bien, además de que señaló que las mesas estaban muy juntas. En total, el restaurante cuenta con una calificación de 4,3/5 estrellas y casi 10.000 reseñas, en su mayoría positivas, pero con varias opiniones similares a la de la usuaria.

Los Galgos: dirección y horarios