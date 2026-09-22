Menú por $65,000 para salir a comer en un restaurante de CABA que se volvió tendencia

Buenos Aires se prepara para una cita gastronómica diferente. El próximo jueves 24 de septiembre, a partir de las 19 horas, la escena culinaria porteña suma una velada especial en el barrio de Palermo. Hierro Bodegón abre sus puertas para recibir a El Chacinador y cerveza Minga en un evento exclusivo que combinará chacinados artesanales, platos fuera de carta y maridajes pensados en detalle. Con una propuesta que da vuelta a las cartas, la experiencia completa tendrá un valor de $65,000 por persona.

{{{htmlAmp}}}

Sabores curados y maridajes de cuatro pasos

La alianza surge del vínculo continuo con Eduardo Páez, creador de El Chacinador, con quien Hierro Bodegón elabora su propia línea de charcutería respetando procesos tradicionales y precisos tiempos de curación. Durante esta velada, ingredientes de calidad como la spianata calabresa, la bresaola de novillo madurada, la bondiola de campo, la nduja picante y el pastrón ahumado se transforman en combinaciones creativas fuera de la propuesta habitual. El menú está concebido en cuatro pasos, precedidos por una recepción de bienvenida, en donde cada plato encuentra su maridaje ideal en las distintas variedades de cerveza Minga:

Bienvenida: spianata calabresa, pickles caseros, aceitunas marinadas y focaccia artesanal, acompañado por una refrescante Minga Rice Lager.

Paso 1: bresaola de novillo madurada y bondiola de campo curada con polvo cítrico y alioli de ajos asados, junto a una combinación de nduja, espárragos salteados, huevo a 65°, hummus y pan pita. Maridado con Minga Session IPA.

Paso 2: salchicha frankfurt con suave puré aligot y pastrón ahumado bañado en demiglace con milhojas de papas. Acompañado por Minga Oktoberfest Bier.

Paso 3: tagliatelles caseros servidos con una sabrosa boloñesa de txistorra. Maridado con Minga German Pilsen.

Paso 4: mousse de chocolate amargo con frutos rojos frescos. Maridado con Minga American Stout.

Evento gastronómico en Hierro. (Crédito de imagen: Hierro y El Chacinador)

Hierro Bodegón: el anfitrión de la movida

Hierro Bodegón ha consolidado su identidad gracias a una propuesta que aborda la cocina criolla argentina desde una perspectiva contemporánea, combinando técnica, producto y buena atención al público. Este encuentro especial se llevará a cabo en su espacioso salón de estética moderna, un ambiente diseñado para disfrutar relajadamente que incluye una barra principal y un primer piso con terraza privada ideal para reuniones exclusivas.

El restaurante se encuentra ubicado en Fitz Roy 1722, en pleno corazón de Palermo. Quienes deseen participar de esta noche especial deberán realizar su reserva previa comunicándose directamente al teléfono +54 9 11 2501-9277 para asegurar su lugar.