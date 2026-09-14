Un fogonero al aire libre y cócteles de autor: el plan ideal para salir a comer a menos de 1 hora de CABA

El concepto de trasladar la frescura a cualquier época del calendario suma un nuevo hito en Buenos Aires. Tras ocho años de éxito frente al Río de la Plata en Costanera Norte, el emblemático restaurante Enero expande su consigna "Enero todo el año" con una nueva sede en Tortugas, Pilar. Esta reciente apertura traslada la marca a una hectárea de campo orientada al relax y a cortar con la rutina cotidiana, combinando su mística original con un encantador entorno campestre.

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Mientras la sede porteña mantiene su clásica vista ribereña, el predio en Pilar diversifica la experiencia con un restaurante cubierto, jardín, fogonero y un antiguo establo recuperado como cava privada para más de 40 personas, permitiendo albergar hasta 300 comensales por turno entre sus distintos ambientes.

Identidad culinaria y especialidades a la leña

La cocina, a cargo del chef Gastón Di Giorgio, parte de la matriz ítalo-argentina distintiva de Enero e incorpora productos regionales junto con un rol protagónico de la parrilla a la leña. La carta equilibra pastas artesanales de autor como los ravioli de calabaza con manteca de salvia y nuez, los gnocchi de provoleta con pomodoro y chips de ajo, y los agnolotti de trucha con crema de eneldo y lima.

A su vez, las brasas se destacan con el ojo de bife con manteca de hierbas, el tomahawk de cerdo y el ojo de bife con hueso acompañado de criolla de chorizo colorado. Entre las especialidades principales sobresalen el cordero patagónico con orzo al parmigiano y la trucha del sur argentino con zanahoria glaseada y emulsión de coliflor, finalizando con un menú dulce que incluye tiramisú de pistachos, creme brûlée de naranja y cardamomo, y el clásico volcán de chocolate.

Agnolotti. (Crédito de foto: Enero)

Gastronomía y coctelería para cada momento

La propuesta se completa con una cuidada ambientación de boxes en terciopelo azul, grandes arañas y sectores al aire libre ideales para la "Experiencia Fuegos" durante los fines de semana. En este marco, la barra Aguaviva, desarrollada por el bartender Emilio Torres, se consolida como una marca propia que reúne cócteles clásicos, creaciones de autor y Sunset Drinks para prolongar la estadía.

Barra de coctelería. (Crédito de foto: Enero)

Entre sus tragos insignia figuran el Coconut Fashioned (Johnnie Walker Black, coco, pistacho y Orange Bitter), la Caipi Rebel (vodka Tito’s, Jägermeister, cereza y lemongrass) y el cóctel Entre Volcanes (Havana 7, Volcán Reposado, ananá y zapallo). Con sus sedes de Costanera Norte y Pilar, Enero encuentra su sello distintivo en gastronomía y coctelería, y se posiciona como un punto de encuentro idóneo para almuerzos, cenas y celebraciones.