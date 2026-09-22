Fue a comer a El Preferido de Palermo, pidió un bife, papas y vino: su ticket se viralizó.

La Ciudad de Buenos Aires está llena de restaurantes que vale la pena conocer, con diferentes rangos de precio. En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un ticket de una persona que fue a comer sola a un reconocido restaurante porteño y gastó $120.000, una cifra bastante elevada para el bolsillo del promedio de los argentinos cuando se trata de una salida a solas a un restaurante.

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Se trata de El Preferido, ubicado en el corazón del barrio porteño de Palermo, muy frecuentado por turistas. En el ticket, se mostró el consumo realizado por una persona durante una salida el pasado 6 de agosto de 2026. La publicación no incluyó comentarios escritos sobre la experiencia, pero sí algunas fotos de los platos y del comprobante de pago. El ticket permitió conocer en detalle qué pidió y cuánto gastó. La cuenta incluyó un bife angosto de 350 gramos, papas a la crema, una copa de Tajungapul, agua con gas y el cubierto, con un subtotal de $120.000.

La cifra que gastó una persona en el restaurante El Preferido de Palermo.

Qué pidió en El Preferido y cuánto gastó

El comprobante detalló cada uno de los productos consumidos durante la visita al restaurante. El importe más alto correspondió al bife angosto de 350 gramos, que figuró con un precio de $67.000. A ese plato se sumaron unas papas a la crema, cuyo valor fue de $24.000. La bebida elegida fue una copa de Tajungapul, que tuvo un precio de $17.000. El ticket también registró un agua con gas por $8.000 y un cubierto por $4.000.

La cifra que gastó una persona en el restaurante El Preferido de Palermo.

La cifra que gastó una persona en el restaurante El Preferido de Palermo.

Qué dicen las reseñas sobre El Preferido

El restaurante cuenta con casi 10.000 reseñas en Google y una calificación de 4,4 sobre 5 puntos. Entre los comentarios publicados predominan las opiniones positivas sobre la comida, la atención y la experiencia de comer en la barra, aunque también aparecen algunas críticas relacionadas con los precios, los tiempos de espera y la regularidad del servicio.

Uno de los aspectos que más se repite es la posibilidad de esperar en el lugar antes de conseguir una mesa. Algunos clientes cuentan que debieron aguardar entre 40 minutos y casi dos horas, aunque varios consideran que la espera terminó valiendo la pena. La atención también aparece mencionada de manera frecuente. Una reseña destaca que el personal fue “muy bueno” y resalta especialmente el orden y la limpieza que pudo observar desde la barra.

Otra persona, que visitó el restaurante dos veces durante su luna de miel, contó que en la primera oportunidad la comida y el servicio fueron “excepcionales”, aunque señaló que la segunda experiencia fue diferente, con platos que no estuvieron al mismo nivel y una atención más distante y apurada.

En cuanto a la comida, la milanesa y las papas fritas aparecen entre los platos más destacados por los clientes. Una reseña directamente calificó a las papas como “las mejores que he comido en mi vida”, mientras que otra consideró que la milanesa tenía muy buen tamaño, estaba bien dorada y era de buena calidad.

También aparecen comentarios menos favorables. Algunas personas cuestionaron los precios, especialmente los de las bebidas y el vino, mientras que otras consideraron que determinadas porciones eran pequeñas para compartir o que el restaurante estaba sobrevalorado. En algunos casos también se mencionan diferencias en la experiencia entre una visita y otra.

El Preferido: dirección y horarios