Es uno de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires: el palacio para ir a comer rodeado de historia

En la ciudad de Buenos Aires hay un sitio histórico que perteneció a la nobleza porteña y hoy ofrece la posibilidad de disfrutar de una rica comida: Casa República. Se trata de un restaurante que combina historia, arquitectura del siglo XIX y está en plena calle Florida.

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Así es Casa República: el palacio al que podés ir a comer en la ciudad de Buenos Aires

Casa República se encuentra dentro del histórico Palacio Peña (Florida 460, a solo metros de Av. Corrientes). El lugar fue la residencia familiar de don Antonio Peña, una élite porteña y fue diseñado por el arquitecto belga Julio Dormal, quien también ideó al Teatro Colón.

El palacio comenzó a construirse en 1896 y fue inaugurado en 1902. Su arquitectura se enmarca en el estilo neorrenacentista francés y cuenta con diferentes salones para disfrutar de la mejor gastronomía típica de Argentina.

Desde 1923, la propiedad se convirtió en sede de la Sociedad Rural Argentina, rol que mantuvo durante casi 100 años y, tras permanecer cerrado durante décadas, fue restaurado y puesto en valor para volver a abrir sus puertas.

Hoy ofrece la posibilidad de ir a comer rodeado de historia en salones dorados decorados con arañas de cristal, espejos, boiserie de madera y una asombrosa escalera con vitrales que iluminan el espacio central. El espacio abre todos los días de la semana y no hace falta ir con reserva.

Horarios de Casa República

El restaurante del palacio abre sus puertas en diferentes horarios de acuerdo al día de la semana. Se puede desayunar, almorzar, merendar, cenar y hasta tomar un aperitivo por la noche:

Domingos a jueves : abre de de 9 a 20.30 hs.

: abre de de 9 a 20.30 hs. Viernes y sábados: está abierto de 9 a 24 hs.

¿Se puede visitar el histórico Palacio Peña y recorrerlo?

Por fuera del servicio de Casa República, el Palacio Peña ofrece visitas guiadas los fines de semana para conocer los detalles arquitectónicos del palacio, recorrer todos sus salones y descubrir la historia de la familia Peña a la que perteneció la vivienda.

Los recorridos se realizan los sábados y domingos a las 10 hs y tienen un valor de $18.000 por persona. Son con cupos limitados hasta 25 personas y se requiere inscripción previa en el sitio oficial del Palacio. Quienes participan de la visita guiada pueden disfrutar de un 10% de descuento en el desayuno en Casa República sobre el valor de la carta.