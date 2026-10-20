Día del Chef: 6 referentes de la gastronomía que cambian la forma de comer en CABA

Buenos Aires se consolida como uno de los epicentros gastronómicos más vibrantes y dinámicos de toda la región, donde la pasión, la técnica depurada y la creatividad se fusionan cotidianamente entre fogones. La escena culinaria porteña destaca por su diversidad, originalidad y una constante reinvención que cruza saberes tradicionales con miradas contemporáneas.

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Desde bodegones barriales que reivindican la herencia porteña hasta propuestas de cocina a leña, barras de sushi interactivas y fusiones populares arriesgadas, los chefs de la ciudad transforman productos locales e internacionales en experiencias únicas. En el marco del Día Internacional del Chef, se presentan algunos talentosos referentes que desafían los moldes establecidos y renuevan el mapa de sabores de la capital argentina.

Chefs referentes y propuestas innovadoras de CABA

Mondongo & Coliflor (Parque Chacabuco): Cabito Massa Alcántara, formado en el IAG y con pasos por Europa y APYCE, lidera este proyecto junto a Arnaldo Roperti, José Villar y Quique Yafuso. En esta cantina ubicada en Del Barco Centenera 1698 reivindican con orgullo los sabores de la cocina porteña tradicional y los platos caseros, complementándose con su rol de socio en otros espacios gastronómicos de la ciudad.

Cabito Massa Alcántara. (Crédito de foto: Mondongo & Coliflor)

Somos Asado (Villa Crespo): Gustavo Portela, junto a Verónica Krichmar, comanda esta parrilla atípica situada en Scalabrini Ortiz 651. Con una cocina 100% a leña y sin conexión a gas, destaca por la maduración en seco de las carnes, achuras en versiones contemporáneas y platitos vegetales que integran influencias de Medio Oriente e India.

Gustavo Portela, chef de asado. (Crédito de foto: Somos Asado)

El Imperfecto y La Imperfecta (Palermo): Emilia Saravia y Diego “Tatu” Rizzi impulsan en Gascón 1417 una propuesta basada en recetas familiares salteñas con técnicas contemporáneas. Además, en Honduras 4416 despliegan su emblemática casa de empanadas artesanales, caracterizadas por sus tres bocados y su cocción al momento en horno de barro.

Emilia Saravia y Tatu Rizzi, chefs de "El Imperfecto". (Crédito de foto: El Imperfecto)

Grau Cebichería (Abasto): Raúl Zorrilla encabeza este espacio en Guardia Vieja 3372 que fusiona la pesca fresca del Atlántico argentino con los intensos sabores de la costa peruana. Su propuesta renueva la tradición mediante calidad premium y precios competitivos dentro de un sólido ecosistema gastronómico barrial.

MN Santa Inés (La Paternal): Jazmín Marturet dirige este restaurante en Ávalos 360 que fue galardonado con la prestigiosa distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin. Desarrolla una carta de raíz popular que cruza magistralmente sabores criollos, latinoamericanos, asiáticos y de Medio Oriente, acompañada por la reciente edición de su libro Comida Fusión Popular.

Chef Jazmín Marturet. (Crédito de foto: MN Santa Inés)

Toki Nori (Palermo Soho): Damián Shiizu, con más de 25 años de trayectoria y múltiples menciones en la Guía Michelin, inauguró en Thames 1780 un innovador handroll bar. Su formato propone una dinámica participativa y relajada donde cada comensal tuesta el alga nori en un pequeño hibachi para armar su pieza al instante.