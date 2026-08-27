Llega la Semana de los Bodegones a CABA: cuándo es y cómo obtener los descuentos en restaurantes

La Semana de los Bodegones Porteños llega a la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta que busca poner en valor uno de los clásicos de la gastronomía local y, al mismo tiempo, impulsar el consumo en restaurantes de distintos barrios. Durante cinco días, más de 100 establecimientos ofrecerán promociones y propuestas especiales.

La iniciativa comienza este lunes 24 de agosto y se extiende hasta el viernes 28, y es organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). Además de los descuentos, la propuesta incorpora un mapa digital y un Pasaporte Bodegón Porteño para recorrer los locales y participar de juegos y desafíos.

Semana de los Bodegones 2026: cuándo es y cómo aprovechar los descuentos

La Semana de los Bodegones se desarrolla del lunes 24 al viernes 28 de agosto en más de un centenar de restaurantes distribuidos por diferentes barrios porteños. La propuesta está pensada tanto para vecinos como para turistas que quieran conocer algunos de los establecimientos tradicionales de la Ciudad.

Para encontrar las promociones, los interesados pueden consultar un mapa digital interactivo que reúne los bodegones participantes y sus respectivas propuestas. De esta manera, es posible conocer las opciones disponibles y organizar un recorrido gastronómico por distintas zonas de CABA.

Bodegones.

La iniciativa apunta a fortalecer el consumo en el sector gastronómico y, a la vez, recuperar el valor cultural de estos restaurantes, muchos de los cuales forman parte de la historia cotidiana de los barrios porteños.

Cómo funciona el Pasaporte Bodegón Porteño

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de una experiencia digital. Cada establecimiento adherido contará con un código QR que permitirá acceder al denominado Pasaporte Bodegón Porteño.

La propuesta invita a los comensales a participar de trivias y desafíos, sumar sellos virtuales y descubrir distintos aspectos de la cultura gastronómica de Buenos Aires. La idea es combinar la experiencia tradicional del bodegón con una herramienta pensada para atraer también a nuevas generaciones.

El programa forma parte de Buenos Aires 24 Horas, una política del Gobierno porteño destinada a impulsar la actividad nocturna, el consumo y el empleo en los barrios, con medidas orientadas también a compatibilizar el movimiento gastronómico y de entretenimiento con la convivencia urbana.

Bodegones en CABA: una tradición que también enfrenta la suba de precios

La campaña se desarrolla en un contexto complejo para la gastronomía porteña. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), el sector de restaurantes y hoteles registró en julio un aumento promedio del 5,3%, con un aporte de 0,59 puntos porcentuales a la variación mensual del IPC porteño.

En particular, los servicios de alimentos y bebidas preparados fuera del hogar -que incluyen bodegones, bares y restaurantes- aumentaron 2,2% en julio, acumularon una suba interanual del 33% y registraron un incremento del 15,9% en lo que va de 2026.

En ese escenario, la Semana de los Bodegones busca funcionar no solo como una celebración de la identidad gastronómica porteña, sino también como una herramienta para incentivar el movimiento comercial en los barrios.

Bodegones.

La clave para aprovechar la iniciativa es consultar el mapa de locales participantes, revisar las promociones disponibles y verificar las condiciones de cada propuesta.