Dónde queda Fogón Asado, el mejor restaurante de lujo del mundo, según Travelers Choice Awards Best of the Best 2026

La gastronomía argentina volvió a destacarse en el escenario internacional: Fogón Asado, una propuesta porteña que reinterpreta la tradición del asado a través de un menú degustación, obtuvo el primer puesto mundial en la categoría Fine Dining de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026, organizados por Tripadvisor. El reconocimiento se basa en las opiniones y calificaciones de viajeros que visitaron los establecimientos.

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El restaurante tiene dos sedes en el barrio de Palermo y propone una experiencia diferente a la de una parrilla tradicional: los comensales se sientan alrededor del fuego y observan cómo se preparan los platos. El premio también consolida una trayectoria de reconocimientos internacionales para el proyecto, que ya había sido distinguido en ediciones anteriores de los premios y por la Guía Michelin.

Dónde queda Fogón Asado: las dos direcciones en Palermo

Fogón Asado cuenta con dos locales en la Ciudad de Buenos Aires, ambos en Palermo:

Gorriti 3780 , entre Jerónimo Salguero y Bulnes.

, entre Jerónimo Salguero y Bulnes. Uriarte 1423, entre Cabrera y Gorriti.

Las dos sedes ofrecen una experiencia centrada en el asado argentino, con preparaciones a la parrilla y un servicio organizado alrededor de un menú de varios pasos. Debido a que los lugares son limitados, el restaurante recomienda reservar con anticipación a través de su sitio oficial.

Cómo es el menú degustación del restaurante elegido como el mejor del mundo

La propuesta de Fogón Asado busca llevar la tradición de la parrilla argentina a un formato de alta cocina. En lugar de elegir platos individuales de una carta convencional, los visitantes recorren una secuencia de preparaciones que combina cortes de carne, productos de estación y técnicas de cocción al fuego.

El restaurante ofrece dos experiencias principales:

Tasting Menu: una degustación de nueve pasos servida en la barra principal, alrededor de la parrilla.

una degustación de nueve pasos servida en la barra principal, alrededor de la parrilla. Chef’s Counter: un recorrido más amplio de 14 pasos, disponible en un salón privado y con capacidad limitada.

La preparación a la vista de los comensales es uno de los elementos centrales de la experiencia. El fuego no funciona solamente como técnica de cocción, sino también como parte de la puesta en escena gastronómica. La selección de platos puede cambiar según los productos de temporada.

Fogon Asado.

Cuánto cuesta comer en Fogón Asado y cómo reservar

El menú degustación de nueve pasos tenía un precio inicial de US$118 por persona. El maridaje de vinos se ofrecía como adicional, con un costo de entre US$40 y US$60.

Estos valores corresponden a los precios informados a septiembre de 2026 y pueden haber cambiado. Antes de organizar una visita, conviene consultar las tarifas actualizadas y la disponibilidad directamente en el sitio oficial del restaurante.

El reconocimiento de Tripadvisor posiciona a Fogón Asado como un exponente internacional de una tradición profundamente argentina. Su propuesta combina el ritual del fuego, la carne y los vinos con un formato de degustación que convierte al asado en una experiencia gastronómica guiada.