Subastan autos, pick-ups y SUVs desde $7 millones: cuáles son los modelos disponibles y cómo participar

Las subastas online aparecen como una alternativa para quienes buscan acceder a un auto o una camioneta con precios de base inferiores a los habituales del mercado. En ese sentido, se viene un remate digital que ofrecerá alrededor de 28 lotes con vehículos de distintas marcas, entre autos, SUV, pick-ups y utilitarios.

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La subasta estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se realizará de manera completamente online el próximo 24 de septiembre. El cierre de las ofertas comenzará a partir de las 13 horas y, entre las unidades disponibles, se destacan varios modelos de Toyota, con alternativas para diferentes presupuestos y necesidades.

Qué autos subastan a bajo precio

Una de las opciones de entrada es un Toyota Etios modelo 2019, que registra más de 300.000 kilómetros declarados. La unidad tendrá una base cercana a los $7.000.000, por lo que se ubica entre los vehículos con menor precio inicial de la subasta.

También estará disponible un Toyota Corolla 2020, con menos de 70.000 kilómetros. En este caso, el precio de partida se ubicará alrededor de los $18.000.000, para quienes busquen un vehículo con menor kilometraje y un modelo de una gama superior.

Dentro de las pick ups aparece una de las unidades más buscadas del catálogo: una Toyota Hilux 2019, con poco más de 68.000 kilómetros registrados. El vehículo partirá de una base cercana a los $20.000.000.

La oferta de Toyota se completa con una unidad de mayor categoría: una Toyota Land Cruiser Prado modelo 2017, con menos de 40.000 kilómetros declarados. Su precio base será de aproximadamente $47.000.000, convirtiéndola en la alternativa de mayor valor entre los modelos de la marca incluidos en el remate. Además de los vehículos Toyota, el catálogo contempla otros autos, SUV, utilitarios y camionetas de diferentes marcas, hasta completar cerca de 28 lotes.

Cómo participar del remate

El procedimiento será completamente digital. Los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma de la firma martillera para poder acceder a las ofertas y participar de la puja. Como requisito para realizar ofertas, los participantes deberán constituir una caución, que podrá realizarse mediante depósito o ECHEQ. Una vez cumplido este paso, quedarán habilitados para ofertar por los lotes disponibles.

Las pujas permanecerán abiertas hasta el horario establecido para cada lote. Además, el mecanismo contempla extensiones automáticas cuando se registra una oferta durante los últimos segundos antes del cierre. De esta manera, si aparece una nueva propuesta sobre el final, el plazo se extiende para que los demás interesados puedan responder.