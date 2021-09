La angustia de Santi Maratea tras una shockeante noticia: “Muy triste”

La celebridad de redes se expresó en su cuenta de Instagram sobre una angustiante situación. Santi Maratea trabaja en causas solidarias a través de internet.

El influencer Santi Maratea expresó su congoja en sus redes sociales tras recibir una triste noticia sobre uno de los niños a los que ayudó económicamente. La celebridad de internet se mostró muy angustiado tras el fallecimiento de Fede, un niño con cáncer a quien él y sus seguidores le habían donado dinero para que pueda acceder al tratamiento que necesitaba. Desafortunadamente, el medicamento no fue suficiente para que el pequeño pudiera ganarle a la enfermedad.

“Yo estoy bastante triste porque me llegó una noticia muy triste… no sé como decirla porque no me gusta darla. Falleció Fede, el nene que ayudamos a viajar a España para hacer un tratamiento por un cáncer muy raro. Me pongo triste porque me hizo muy feliz Fede, obviamente sin que él lo supiera. Conocerlo a él, a su familia, a la gente del hospital, hasta me invitaron a comer pizza con ellos y jugué a la Play con Fede y fui muy feliz”, expresó Maratea en su descargo.

El influencer dedicó algunas palabras hacia la familia del niño e hizo públicas las enseñanzas que obtuvo a raíz de conocerlos. “Me enseñaron muchísimo sobre la fuerza y unión. Gracias. A todas las personas que ayudaron a Fede de la forma que sea, no dimensionan lo importante que fue para Fede todo esto. Así que no fue en vano, él conoció el mar y hasta pudo volar. Y fue feliz”, cerró, en sus historias de Instagram.

El enojo de Santi Maratea por el robo a una de sus cuentas solidarias

Hace algunos meses, Santi Maratea habló la situación que vivió al ver que una cuenta destinada a un fin solidario estaba vacía. “Tengo una para contarles que se mueren. Cuestión que entré a la cuenta de Mercado Pago, la de ‘Trans Argentines’, para ver cuánto iba. Es una cuenta que tenía 25 millones y, cuando entro, había cero pesos”, expresó el joven.

“Obviamente nos pusimos a averiguar en el momento y Mercado Pago solucionó todo. Básicamente intentaron clonar la cuenta, pero desde la app se percataron de eso y lo frenaron. Así que listo, tenemos toda la plata de vuelta”, continuó y así llevó tranquilidad a sus seguidores. “¿Entienden que hay gente de mierda que intentó hacer algo para sacarnos la plata? Porque claro, como estoy tardando en sacarla, les doy tiempo para que piensen estrategias pelotudas para frenarme, cuando no lo van a lograr”, cerró, enojado.