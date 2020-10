El periodista de TN lanzó un tuit irónico sobre las filminas de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández afirmó que la curva de contagios en el AMBA hace cinco semanas que comenzó "lentamente a bajar". Los anuncios no le cayeron bien al periodista Diego Poggi, quien se burló de las filminas que ayudan al Presidente a explicar el impacto de la pandemia de COVID-19 en Argentina.

"Por favor que Alberto no muestre filminas que con cualquiera que presente vamos a pasar vergüenza", tuiteó Poggi, de forma irónica en contra de las filminas para explicar la suba de contagios y la situación de todas las provincias. "El problema se metió en toda la Argentina. Les pido a todos y a todas que entiendan la dimensión del problema. De esto no tiene la culpa nadie, solamente el virus", afirmó Alberto en su conferencia, en donde pidió conciencia para que los sistemas de salud se alivien y no terminen colapsados.

Por el momento la polémica publicación de Poggi tuvo más de 400 "me gusta" y comentarios picantes como "es que no estás acostumbrado a que te muestren la realidad" o "mucho odio de tu parte Poggi". El periodista es una de las figuras de la señal macrista TN en el programa "Tempraneros".

Sobre la conferencia, el Presidente señaló: "Hoy no están ni Axel (Kicillof) ni Horacio (Rodríguez Larreta) en esta mesa, estuvimos repasando la situación del área metropolitana, que estuvo desde el primer día hasta hoy en un ASPO, eso nos sirvió para ir controlando mucho cuestiones que tuvieron que ver con minimizar el contagio".