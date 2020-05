Insólita campaña de trolls macristas contra Alejandro Dolina: no sabían que era peronista

El conductor Alejandro Dolina resaltó defendió el impuesto a los sectores de mayor poder adquisitivo para paliar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y recibió un fuerte ataque troll en las redes sociales. Sin embargo, la campaña de desprestigió quedó en ridículo por el desconocimiento sobre sus ideas.

Dolina fue entrevista por Pablo Duggan y señaló que “la Pandemia nos sigue enfrentando” y que todavía “hay muchas especulaciones políticas, falsedades e incluso existen operaciones con acciones teatrales” "Lejos de aflojarse en las malas, el encono que rige en estos tiempos aprovecha cada una de las abundantes desgracias que tenemos en la Argentina para agudizar el conflicto", resaltó.

En esa línea, el histórico presentador de La venganza será terrible criticó a quienes se oponen a la creación de un impuesto excepcional para que los sectores más ricos del país contribuyan en la tarea de reducir los efectos de la crisis económica generada por el COVID-19. "Es curioso que el principal argumento para oponerse es que se pone en dificultad el aparato productivo. Para mi parte de una confusión: Este impuesto no es un impuesto a las fábricas, a los aparatos productivos a las empresas o a las ganancias. Es un impuesto a lo que vos tenés en el bolsillo, a la que hiciste",aseguró.

Y agegó: "Me parece que no hay ninguna razón ética para oponerse a una idea como esa. He escuchado que esto va a generar una especie de indignación popular y de voluntad de no cumplimiento. Ahora, yo veía las películas de Robin Hood y más bien la gente se indignaba cuando los ricos avanzaban sobre los pobres".

Mientras el escritor reflexionaba, en las redes sociales se inició una operación troll en su contra y varios usuarios se dedicaron a atacarlo. Lo extraño fue que todos parecían no saber que Dolina era afín al peronismo, inclinación que es de público conocimiento. Eso provocó que otro grupo de usuarios respondiera con burlas frente al desconocimiento de los trolls, convirtiendo a Juan Acosta en tendencia.