Gianinna Maradona disparó con todo: "Me odio por no haberles escupido la cara"

Gianinna Maradona apuntó contra los enfermeros que debían cuidar a Diego tras sus declaraciones en la causa que investiga la muerte del crack argentino.

Dos de los enfermeros encargados de cuidar a Diego Armando Maradona declararon ante la Justicia por la causa que investiga la muerte del ex futbolista. Después de repasar las palabras de quienes atendían a su papá, Gianinna Maradona expresó toda su furia a través de sus redes sociales, a días de celebrarse el primer Día del Padre sin Diego: "Estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser tan respetuosa y no haberles escupido la cara a todos".

Desde que se conoció que Diego Maradona murió, sus herederos apuntaron sin dudarlo al círculo cercano que se encargaba de cuidar la salud del astro argentino. En las últimas horas se conocieron las declaraciones en la Justicia de Omar Almirón y Gisella Madrid, dos de los enfermeros de Maradona. El primero aseguró que consideraba "sumamente deficiente" la internación domiciliaria del Diez y apuntó contra su jefe Mariano Perroni, la nexo con la obra social Nancy Forlini y la psiquiatra Agustina Cosachov. Por su parte, Madrid explicó que el que "manejaba todo" era Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla.

Quien no se tomó con calma estas declaraciones fue Gianinna Maradona, que a través de sus redes sociales disparó toda su bronca: "Estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser tan respetuosa y no haberles escupido la cara a todos". Con una imagen en la que se la ve con su padre cuando este jugaba en Napoli, la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe también se preguntó por qué "ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no".

Gianinna Maradona disparó duramente contra los enfermeros que declararon por la muerte de Maradona

Además, también hizo un pedido para el día en que declarará Leopoldo Luque, quien era el médico de Maradona: "El 28 duérmanme, no estoy lista”. En cuanto al resto de las imputados, el próximo viernes será el turno de defenderse de Mariano Perroni, jefe de los enfermeros. El lunes le tocará a Nancy Forlini, que trabajaba como el nexo entre el staff médico y la empresa de medicina prepaga. Los últimos en declarar serán quienes están más complicados en el expediente: el psicólogo Carlos Díaz (miércoles 23 de junio), la psiquiatra Agustina Cosachov (viernes 25 de junio) y el médico Leopoldo Luque (lunes 28 de junio).

Vale recordar que la causa que investiga los sucesos que rodearon a la muerte de Diego Maradona intenta determinar si hubo mala praxis por parte del último equipo médico que lo atendió. Los investigadores pidieron un informe a una Junta Médica conformada por 22 peritos, que indicó que el astro pudo haber tenido chances de sobrevida y que el accionar del equipo médico fue "inadecuado, ineficiente y temerario". La causa cuenta con siete imputados.