Volvió el frío: la receta rica, fácil y perfecta para combatir las bajas temperaturas

La receta de Ailin Tokman para preparar estofado con pasta

Volvió el frío a Buenos Aires y es el momento de aprovechar a hacer esas ricas recetas calóricas, que beneficien al organismo y lo ayuden a enfrentar las bajas temperaturas de esta semana. Si bien los guisos y sopas son los más elegidos, existe una preparación clave que deberías aprovechar y probar hacerla: estofado de carne con pasta. ¿Cómo hacerlo?

La receta de cocina clave para los días de frío:

La influencer de cocina Ailin Tokman (@ailutokman) compartió en redes sociales el paso a paso para preparar de manera fácil estofado de carne con pasta. Se trata de un plato con muchísimo sabor, que aporta calorías y se vuelve la preparación ideal para esta semana en la que la primavera parece haber quedado a un lado, con la llegada del frente frío al centro del país. La receta se puede preparar fácilmente y, si bien lleva tiempo, el sabor es único y la carne queda más que tierna.

Ingredientes

1 Kg de Carne puede ser Palomita, Roast Beef o cualquier corte que quieras y te guste)

2 Cebollas

1 Morrón

1 Zanahoria

1 Caldito de Carne

Puré de Tomate

Espagueti

Paso a paso de la preparación