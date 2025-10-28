Volvió el frío: la receta rica, fácil y perfecta para combatir las bajas temperaturas

Volvió el frío a Buenos Aires y es el momento de aprovechar a hacer esas ricas recetas calóricas, que beneficien al organismo y lo ayuden a enfrentar las bajas temperaturas de esta semana. Si bien los guisos y sopas son los más elegidos, existe una preparación clave que deberías aprovechar y probar hacerla: estofado de carne con pasta. ¿Cómo hacerlo?
La receta de cocina clave para los días de frío:
La influencer de cocina Ailin Tokman (@ailutokman) compartió en redes sociales el paso a paso para preparar de manera fácil estofado de carne con pasta. Se trata de un plato con muchísimo sabor, que aporta calorías y se vuelve la preparación ideal para esta semana en la que la primavera parece haber quedado a un lado, con la llegada del frente frío al centro del país. La receta se puede preparar fácilmente y, si bien lleva tiempo, el sabor es único y la carne queda más que tierna.
Ingredientes
- 1 Kg de Carne puede ser Palomita, Roast Beef o cualquier corte que quieras y te guste)
- 2 Cebollas
- 1 Morrón
- 1 Zanahoria
- 1 Caldito de Carne
- Puré de Tomate
- Espagueti
Paso a paso de la preparación
- Cortar la carne como si fuera en bifes y dorarlos vuelta y vuelta, con un poco de pimienta, en una olla bien caliente.
- Mientras tanto cortar las verduras (cebolla, morrón, zanahoria) en cuadraditos chiquitos.
- Cuando la carne esté dorada, retirarla de la sartén.
- En la misma sartén (sin lavarla) tirar las verduras picadas.
- Una vez que se doran las verdura volver a sumar la carne.
El estofado se puede preparar con el corte de carne que prefieras
- Agregarle agua, un caldito y un poco de puré de tomate.
- Dejarlo cocinando mínimo 2 horas o tres, el objetivo es que la carne quede muy tierna.
- Cuando falte poco tiempo para sacar la carne, poner a hervir agua y hacer unos espaguetis.
- Cuando estén hechos los fideos saltearlos en una sartén con un poco de manteca, un diente de ajo, ají molido, agua de cocción y perejil.
- ¡Listo! Ya podés servirlo y disfrutar de un plato reconfortante.