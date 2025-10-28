EN VIVO
Recetas de cocina

Volvió el frío: la receta rica, fácil y perfecta para combatir las bajas temperaturas

Con las bajas temperaturas aparece la oportunidad de cocinar esas preparaciones que no solemos comer en octubre. Cómo hacer estofado paso a paso.

27 de octubre, 2025 | 21.07

Volvió el frío a Buenos Aires y es el momento de aprovechar a hacer esas ricas recetas calóricas, que beneficien al organismo y lo ayuden a enfrentar las bajas temperaturas de esta semana. Si bien los guisos y sopas son los más elegidos, existe una preparación clave que deberías aprovechar y probar hacerla: estofado de carne con pasta. ¿Cómo hacerlo?

La receta de cocina clave para los días de frío: 

La influencer de cocina Ailin Tokman (@ailutokman) compartió en redes sociales el paso a paso para preparar de manera fácil estofado de carne con pasta. Se trata de un plato con muchísimo sabor, que aporta calorías y se vuelve la preparación ideal para esta semana en la que la primavera parece haber quedado a un lado, con la llegada del frente frío al centro del país. La receta se puede preparar fácilmente y, si bien lleva tiempo, el sabor es único y la carne queda más que tierna.

    Ingredientes 

    •  1 Kg de Carne  puede ser Palomita, Roast Beef o cualquier corte que quieras y te guste)
    •  2 Cebollas 
    •  1 Morrón
    • 1 Zanahoria 
    • 1 Caldito de Carne 
    • Puré de Tomate
    • Espagueti

    Paso a paso de la preparación

    1. Cortar la carne como si fuera en bifes y dorarlos vuelta y vuelta, con un poco de pimienta, en una olla bien caliente.
    2. Mientras tanto cortar las verduras (cebolla, morrón, zanahoria) en cuadraditos chiquitos.
    3. Cuando la carne esté dorada, retirarla de la sartén. 
    4. En la misma sartén (sin lavarla) tirar las verduras picadas. 
    5. Una vez que se doran las verdura volver a sumar la carne.

      El estofado se puede preparar con el corte de carne que prefieras
    6. Agregarle agua, un caldito y un poco de puré de tomate.
    7. Dejarlo cocinando mínimo 2 horas o tres, el objetivo es que la carne quede muy tierna.
    8. Cuando falte poco tiempo para sacar la carne, poner a hervir agua y hacer unos espaguetis.
    9.  Cuando estén hechos los fideos saltearlos en una sartén con un poco de manteca, un diente de ajo, ají molido, agua de cocción y perejil.
    10. ¡Listo! Ya podés servirlo y disfrutar de un plato reconfortante.
