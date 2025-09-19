Receta sin azúcar y sin harina de budín de coco: proteico, esponjoso y riquísimo

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar un budín de coco delicioso, alto en proteínas y sin TACC libre de gluten. Si ya te cansaste de los budines ultra procesados o querés comer saludable, esta receta te va a encantar. Se hace con ingredientes reales y caseros, sin conservantes y tiene un gusto exquisito.
La receta fue compartida por Eve Cocina y Bienestar, chef especialista en recetas saludables. "¿Quién te dijo que no podías comer budín si estás cuidando tu alimentación? Este budín de coco no tiene harinas ni azúcar…pero sí tiene sabor real, textura húmeda y ese crunch de coco que te hace cerrar los ojos cuando lo probás", cuenta en el posteo. Es ideal si sufrís de inflamación abdominal o problemas gastrointestinales, o alguna condición de salud que no te permita comer ultra procesados, azúcares y/o harinas refinadas.
Receta de budín de coco sin azúcar y sin harina
Ingredientes
-
2 bananas maduras.
-
3 huevos.
-
½ taza de coco rallado.
-
½ taza de ricotta o yogur griego sin azúcar.
-
1 cdita de polvo para hornear.
-
Endulzante a gusto.
Preparación
-
Precalentar el horno a 180°C (a menos que quieras hacerlo en aifryer).
-
Engrasar una budinera de 18 a 24 cm con manteca, le ponés caramelo sin azúcar + coco para que quede más crocante y doradito.
-
En un bol, mezclar las bananas con los huevos, el coco rallado y mezclar muy bien. Sumar la ricotta o yogur griego sin azúcar y el endulzante a gusto.
-
Una vez que obtengas una mezcla homogénea sin grumos, llevar a la budinera.
-
Si lo hacés en horno, 20 minutos a 180°C. En airfryer, 25 min a 160°C.
-
¡Listo! Sacalo cuando esté dorado, y cuando al introducir un tenedor, éste salga seco.