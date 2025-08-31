Las tortas fritas son un clásico de los días de lluvia.

Las tortas fritas son una de las comidas más típicas para acompañar el mate o el té de la tarde cuando el día está lluvioso; si se trata de un domingo, mucho mejor aún. De ese modo, en esta jornada atravesada por la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y varios lugares de Argentina, las recetas para preparar tortas fritas se volvieron virales en internet.

Como todo clásico en la gastronomía, las tortas fritas tienen diversas variantes: hay quienes las prefieren dulces y quienes las comen saladas, quienes las fríen en grasa animal y aquellos que lo hacen en aceite neutro. A continuación, una receta infalible para lograr tortas fritas súper ricas en un procedimiento fácil y rápido.

Receta tradicional de tortas fritas

Ingredientes

500 g de harina

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)

50 g de grasa vacuna o 50 ml de aceite

200 ml de agua tibia (aproximadamente)

Aceite o grasa para freír

Paso a paso

En un bol, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregar la grasa derretida o el aceite e integrar con las manos. Incorporar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave y homogénea. Amasar unos minutos, tapar y dejar descansar 20-30 minutos. Dividir la masa en bollitos, estirar en forma de discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado al freír. Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.

Receta de bizcochuelo con dulce de leche

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 ml de leche

50 ml de aceite o 60 g de manteca derretida

400 g de dulce de leche (para rellenar y cubrir)

Paso a paso