Las tortas fritas son una de las comidas más típicas para acompañar el mate o el té de la tarde cuando el día está lluvioso; si se trata de un domingo, mucho mejor aún. De ese modo, en esta jornada atravesada por la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y varios lugares de Argentina, las recetas para preparar tortas fritas se volvieron virales en internet.
Como todo clásico en la gastronomía, las tortas fritas tienen diversas variantes: hay quienes las prefieren dulces y quienes las comen saladas, quienes las fríen en grasa animal y aquellos que lo hacen en aceite neutro. A continuación, una receta infalible para lograr tortas fritas súper ricas en un procedimiento fácil y rápido.
Receta tradicional de tortas fritas
Ingredientes
-
500 g de harina
-
1 cucharadita de sal
-
2 cucharaditas de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)
-
50 g de grasa vacuna o 50 ml de aceite
-
200 ml de agua tibia (aproximadamente)
-
Aceite o grasa para freír
Paso a paso
-
En un bol, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear.
-
Agregar la grasa derretida o el aceite e integrar con las manos.
-
Incorporar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave y homogénea.
-
Amasar unos minutos, tapar y dejar descansar 20-30 minutos.
-
Dividir la masa en bollitos, estirar en forma de discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado al freír.
-
Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas.
-
Escurrir sobre papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.
Receta de bizcochuelo con dulce de leche
Ingredientes
-
4 huevos
-
200 g de azúcar
-
200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
50 ml de leche
-
50 ml de aceite o 60 g de manteca derretida
-
400 g de dulce de leche (para rellenar y cubrir)
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde redondo.
-
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla bien espumosa y clara.
-
Agregar la esencia de vainilla, la leche y el aceite (o manteca) y mezclar suavemente.
-
Incorporar la harina tamizada de a poco con movimientos envolventes hasta lograr una preparación homogénea.
-
Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.
-
Dejar enfriar, desmoldar y cortar el bizcochuelo en dos capas.
-
Rellenar con abundante dulce de leche, tapar y cubrir la superficie con más dulce de leche.
-
Decorar con coco rallado, virutas de chocolate o azúcar impalpable a gusto.