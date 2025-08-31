EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de tortas fritas: ideal para un domingo lluvioso

Los días de lluvia siempre se prestan para cocinar unas ricas y rápidas tortas fritas. Este producto es ideal para acompañar unos mates en una tarde gris.

31 de agosto, 2025 | 15.33

Las tortas fritas son una de las comidas más típicas para acompañar el mate o el té de la tarde cuando el día está lluvioso; si se trata de un domingo, mucho mejor aún. De ese modo, en esta jornada atravesada por la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y varios lugares de Argentina, las recetas para preparar tortas fritas se volvieron virales en internet.

Como todo clásico en la gastronomía, las tortas fritas tienen diversas variantes: hay quienes las prefieren dulces y quienes las comen saladas, quienes las fríen en grasa animal y aquellos que lo hacen en aceite neutro. A continuación, una receta infalible para lograr tortas fritas súper ricas en un procedimiento fácil y rápido.

Receta tradicional de tortas fritas

Ingredientes

  • 500 g de harina

  • 1 cucharadita de sal

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear (opcional, para que queden más aireadas)

  • 50 g de grasa vacuna o 50 ml de aceite

  • 200 ml de agua tibia (aproximadamente)

  • Aceite o grasa para freír

Paso a paso

  1. En un bol, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear.

  2. Agregar la grasa derretida o el aceite e integrar con las manos.

  3. Incorporar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave y homogénea.

  4. Amasar unos minutos, tapar y dejar descansar 20-30 minutos.

  5. Dividir la masa en bollitos, estirar en forma de discos finos y hacerles un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado al freír.

  6. Calentar abundante aceite o grasa en una sartén y freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas.

  7. Escurrir sobre papel absorbente y servir solas o espolvoreadas con azúcar.

MÁS INFO

Receta de bizcochuelo con dulce de leche

Ingredientes

  • 4 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 50 ml de leche

  • 50 ml de aceite o 60 g de manteca derretida

  • 400 g de dulce de leche (para rellenar y cubrir)

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde redondo.

  2. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla bien espumosa y clara.

  3. Agregar la esencia de vainilla, la leche y el aceite (o manteca) y mezclar suavemente.

  4. Incorporar la harina tamizada de a poco con movimientos envolventes hasta lograr una preparación homogénea.

  5. Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.

  6. Dejar enfriar, desmoldar y cortar el bizcochuelo en dos capas.

  7. Rellenar con abundante dulce de leche, tapar y cubrir la superficie con más dulce de leche.

  8. Decorar con coco rallado, virutas de chocolate o azúcar impalpable a gusto.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas