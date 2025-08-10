Los domingos son una ocasión ideal para preparar algo con harinas para acompañar el mate, té o café de la tarde. De ese modo, esta jornada está especial para cocinar unos fáciles, rápidos y ricos scons, con una receta de la experta en cocina Jimena Monteverde.
Los scons son uno de los clásicos de la pastelería internacional y su diferencial se basa en una textura diferente a las facturas y a la de las masas. Su origen es del Reino Unido, pero hoy en día son un must en las panaderías de decenas de países alrededor del mundo.
Receta de scons rápidos y fáciles
Ingredientes
-
100 gr de manteca
-
100 gr de azúcar
-
1 nuevo
-
75 cc de leche
-
Un chorrito de jugo de limón (para cortar la leche)
-
Esencia de vainilla
-
Ralladura de limón
-
320 gr de harina leudante
-
Huevo para pintar
Paso a paso
-
Colocar la harina en un bowl junto con el azúcar y la manteca. Formamos un arenado.
-
Agregar la ralladura y esencia de vainilla.
-
Sumar el huevo y la leche (previamente cortada con el jugo de limon).
-
Unir todo (No amasar).
-
Estirar un poco y con ayuda de un cortante. Formar los scons.
-
Colocar en una placa, pintar con huevo y hornear a 200 grados por 12 minutos.
-
Dejar enfriar y disfrutar
Otras recetas dulces de domingo
Bizcochuelo con dulce de leche
-
Batir 4 huevos con 200 g de azúcar hasta lograr una mezcla espumosa
-
Añadir 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y 1 cucharadita de esencia de vainilla, mezclar bien
-
Incorporar 200 g de harina leudante tamizada alternando con 100 ml de leche, integrando sin grumos
-
Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado
-
Hornear a 170 °C durante 35-40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio
-
Dejar enfriar completamente y cortar el bizcochuelo en dos capas
-
Rellenar con parte de 400 g de dulce de leche repostero y usar el resto para cubrir la torta por arriba y los costados
-
Decorar opcionalmente con coco rallado o nueces picadas
Budín de limón
-
Batir 3 huevos con 200 g de azúcar hasta que la mezcla esté cremosa
-
Agregar 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y la ralladura de 1 limón, mezclar bien
-
Incorporar 200 g de harina leudante tamizada alternando con 120 ml de leche, integrando sin grumos
-
Añadir el jugo de 1 limón y mezclar hasta que quede homogéneo
-
Verter la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado
-
Hornear a 170 °C durante 40-45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio
-
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir
-
Opcionalmente, cubrir con un glaseado hecho con azúcar impalpable y jugo de limón para intensificar el sabor