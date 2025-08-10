Receta de scons infalible.

Los domingos son una ocasión ideal para preparar algo con harinas para acompañar el mate, té o café de la tarde. De ese modo, esta jornada está especial para cocinar unos fáciles, rápidos y ricos scons, con una receta de la experta en cocina Jimena Monteverde.

Los scons son uno de los clásicos de la pastelería internacional y su diferencial se basa en una textura diferente a las facturas y a la de las masas. Su origen es del Reino Unido, pero hoy en día son un must en las panaderías de decenas de países alrededor del mundo.

Receta de scons rápidos y fáciles

Ingredientes

100 gr de manteca

100 gr de azúcar

1 nuevo

75 cc de leche

Un chorrito de jugo de limón (para cortar la leche)

Esencia de vainilla

Ralladura de limón

320 gr de harina leudante

Huevo para pintar

Paso a paso

Colocar la harina en un bowl junto con el azúcar y la manteca. Formamos un arenado. Agregar la ralladura y esencia de vainilla. Sumar el huevo y la leche (previamente cortada con el jugo de limon). Unir todo (No amasar). Estirar un poco y con ayuda de un cortante. Formar los scons. Colocar en una placa, pintar con huevo y hornear a 200 grados por 12 minutos. Dejar enfriar y disfrutar

