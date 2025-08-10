EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de scons fácil y rápida para este domingo: el paso a paso

Una famosa cocinera compartió una receta infalible de scones. Jimena Monteverde dio a conocer cómo prepara esta comida.

10 de agosto, 2025 | 15.07

Los domingos son una ocasión ideal para preparar algo con harinas para acompañar el mate, té o café de la tarde. De ese modo, esta jornada está especial para cocinar unos fáciles, rápidos y ricos scons, con una receta de la experta en cocina Jimena Monteverde.

Los scons son uno de los clásicos de la pastelería internacional y su diferencial se basa en una textura diferente a las facturas y a la de las masas. Su origen es del Reino Unido, pero hoy en día son un must en las panaderías de decenas de países alrededor del mundo.

Receta de scons rápidos y fáciles

Ingredientes

  • 100 gr de manteca

  • 100 gr de azúcar

  • 1 nuevo

  • 75 cc de leche

  • Un chorrito de jugo de limón (para cortar la leche)

  • Esencia de vainilla

  • Ralladura de limón

  • 320 gr de harina leudante

  • Huevo para pintar

Paso a paso

  1. Colocar la harina en un bowl junto con el azúcar y la manteca. Formamos un arenado.

  2. Agregar la ralladura y esencia de vainilla.

  3. Sumar el huevo y la leche (previamente cortada con el jugo de limon).

  4. Unir todo (No amasar).

  5. Estirar un poco y con ayuda de un cortante. Formar los scons.

  6. Colocar en una placa, pintar con huevo y hornear a 200 grados por 12 minutos.

  7. Dejar enfriar y disfrutar

Otras recetas dulces de domingo

Bizcochuelo con dulce de leche

  1. Batir 4 huevos con 200 g de azúcar hasta lograr una mezcla espumosa

  2. Añadir 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y 1 cucharadita de esencia de vainilla, mezclar bien

  3. Incorporar 200 g de harina leudante tamizada alternando con 100 ml de leche, integrando sin grumos

  4. Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado

  5. Hornear a 170 °C durante 35-40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio

  6. Dejar enfriar completamente y cortar el bizcochuelo en dos capas

  7. Rellenar con parte de 400 g de dulce de leche repostero y usar el resto para cubrir la torta por arriba y los costados

  8. Decorar opcionalmente con coco rallado o nueces picadas

Budín de limón

  1. Batir 3 huevos con 200 g de azúcar hasta que la mezcla esté cremosa

  2. Agregar 100 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y la ralladura de 1 limón, mezclar bien

  3. Incorporar 200 g de harina leudante tamizada alternando con 120 ml de leche, integrando sin grumos

  4. Añadir el jugo de 1 limón y mezclar hasta que quede homogéneo

  5. Verter la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado

  6. Hornear a 170 °C durante 40-45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio

  7. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir

  8. Opcionalmente, cubrir con un glaseado hecho con azúcar impalpable y jugo de limón para intensificar el sabor

