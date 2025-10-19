Jimena Monteverde compartió con sus seguidores de redes sociales una receta ideal para las temperaturas altas y el clima pesado. Se trata de un desayuno fresco y rico en frutas, que tiene una preparación fácil y rápida y un resultado que genera saciedad por horas.
La famosa cocinera mostró cómo preparar pancakes de avena: además de ser una opción fresca, se trata de un desayuno apto para aquellos que no pueden comer harina de trigo. Al acompañar este plato con frutas cortadas, como banana, frutillas o kiwi, se obtiene una comida súper completa y rica para arrancar el día.
Además de reemplazar la harina de trigo, la avena aporta fibra, por lo que ayuda a reducir el colesterol y mejora la digestión, y brinda energía de forma sostenida gracias a sus carbohidratos complejos. Por otro lado, su capacidad para generar saciedad la convierte en una buena opción para controlar el apetito y mantener un peso saludable.
Receta de pancakes de avena de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
1/2 taza de avena
-
1/2 taza de harina leudante
-
1 cdita de polvo para hornear
-
2 cdas de azúcar o 2 sobres de edulcorante
-
1/2 taza de leche
-
2 huevos
-
Esencia de vainilla
Paso a paso
-
En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la avena.
-
Agregar la harina, la leche y mezclar bien.
-
Rociar una sartén con aceite en aerosol y cocinar los pancakes de ambos lados hasta que estén dorados.
-
Servir con frutas y un chorrito de miel
Receta de panqueques tradicionales
Ingredientes
-
1 taza de harina común
-
2 huevos
-
1 taza de leche
-
1 pizca de sal
-
1 cucharadita de manteca derretida o aceite (opcional)
Paso a paso
-
Colocar en un bowl la harina y la pizca de sal.
-
Agregar los huevos y comenzar a integrar mientras se incorpora la leche de a poco para evitar grumos.
-
Sumar la manteca derretida o un chorrito de aceite si se desea una masa más flexible.
-
Mezclar hasta obtener una preparación líquida y homogénea.
-
Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasarla apenas si es necesario.
-
Verter un poco de mezcla y girar la sartén para cubrir la base con una capa fina.
-
Cocinar uno o dos minutos hasta que los bordes se desprendan solos.
-
Dar vuelta con espátula y dorar unos segundos del otro lado.
-
Repetir hasta terminar toda la preparación y servir con relleno dulce o salado.