Receta de pancakes de avena y frutas.

Jimena Monteverde compartió con sus seguidores de redes sociales una receta ideal para las temperaturas altas y el clima pesado. Se trata de un desayuno fresco y rico en frutas, que tiene una preparación fácil y rápida y un resultado que genera saciedad por horas.

La famosa cocinera mostró cómo preparar pancakes de avena: además de ser una opción fresca, se trata de un desayuno apto para aquellos que no pueden comer harina de trigo. Al acompañar este plato con frutas cortadas, como banana, frutillas o kiwi, se obtiene una comida súper completa y rica para arrancar el día.

Además de reemplazar la harina de trigo, la avena aporta fibra, por lo que ayuda a reducir el colesterol y mejora la digestión, y brinda energía de forma sostenida gracias a sus carbohidratos complejos. Por otro lado, su capacidad para generar saciedad la convierte en una buena opción para controlar el apetito y mantener un peso saludable.

Receta de pancakes de avena de Jimena Monteverde

Ingredientes

1/2 taza de avena

1/2 taza de harina leudante

1 cdita de polvo para hornear

2 cdas de azúcar o 2 sobres de edulcorante

1/2 taza de leche

2 huevos

Esencia de vainilla

Paso a paso

En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la avena. Agregar la harina, la leche y mezclar bien. Rociar una sartén con aceite en aerosol y cocinar los pancakes de ambos lados hasta que estén dorados. Servir con frutas y un chorrito de miel

Pancakes.

Receta de panqueques tradicionales

Ingredientes

1 taza de harina común

2 huevos

1 taza de leche

1 pizca de sal

1 cucharadita de manteca derretida o aceite (opcional)

Paso a paso