Receta de oro de chipá: ideal para los mates de domingo

Los chipa son ideales para acompañar el mate.

El chipá es un alimento de origen paraguayo y del noreste argentino que está instalado en la cultura gastronómica del país desde hace años. Se trata de una receta súper fácil y rápida de preparar en un domingo para acompañar los mates de la tarde junto a la familia o amigos.

Si bien la cantidad de queso que lleva esta preparación puede resultar significativo a nivel económico, el resto de los ingredientes son muy accesibles; otro motivo por el que cocinar chipás es una buena opción para los mates de domingo. Además, la versatilidad de este alimento le da a quien lo prepare la posibilidad de comerlo solo o usarlo para hacer sanguchitos, una opción ideal para picadas.

El chipá es típico del litoral argentino y de Paraguay, muy popular también en el sur de Brasil, cuya historia se remonta a la época precolombina. Los pueblos guaraníes ya elaboraban una especie de pan con almidón de mandioca, alimento básico de su dieta, que luego se mezcló con ingredientes traídos por los colonizadores europeos, como el queso, los huevos y la leche.

Receta tradicional de chipá

Ingredientes

500 g de fécula de mandioca (harina de tapioca)

250 g de queso semiduro (Mar del Plata, pategrás o similar) rallado

150 g de queso duro (parmesano o reggianito) rallado

2 huevos

100 g de manteca blanda

100 ml de leche

1 cucharadita de sal

Chipá.

Paso a paso