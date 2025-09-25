El leicaj es una torta de miel tradicional de la cultura judía.

El leicaj o torta de miel es un postre tradicional judío que se prepara especialmente para Rosh Hashaná, el año nuevo judío, como símbolo de dulzura para el año que comienza. Esta receta combina miel, nueces y especias en un bizcochuelo húmedo y aromático que conquista por su sabor y significado.

Ingredientes necesarios:

6 huevos

300 cc de miel

300 g de azúcar

300 cc de aceite de girasol

200 cc de café o té frío

½ kg de harina 0000

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

2 cucharaditas de canela

1 ½ manzana rallada

100 g de pasas de uva remojadas

2 cucharadas de cacao amargo

200 g de nueces picadas gruesas

Paso a paso de la preparación:

1. Preparar los ingredientes secos

Empezá tamizando la harina junto con el polvo para hornear, bicarbonato, canela y cacao amargo. Este paso es clave para lograr una textura aireada. Reservá la mezcla.

2. Armar el batido base

En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos. Incorporá el aceite en forma de hilo sin dejar de batir, luego agregá la miel y la manzana rallada. Alterná los ingredientes secos con el café o té, integrando suavemente.

3. Incorporar frutos secos

Mezclá las pasas de uva y nueces con un poco de harina para evitar que se hundan en la masa. Agregálos al batido final y uní con movimientos envolventes.

4. Preparar el molde

Pincelá un molde rectangular de paredes altas con aceite y forralo con papel manteca. Esta protección extra garantiza que la torta no se pegue y se desmolde perfectamente.

5. Hornear con paciencia

Volcá la preparación en el molde y llevá al horno precalentado a 180° (temperatura media). La cocción lleva entre 50 minutos y 1 hora. Controlá que esté lista insertando un palillo que debe salir seco.

6. Enfriar y servir

Una vez cocida, dejá enfriar completamente antes de desmoldar. El leicaj tradicional no lleva decoración, aunque podés espolvorear azúcar impalpable si lo deseás.

Secretos para un leicaj perfecto:

Textura aireada : El bicarbonato es clave para lograr esponjosidad

Humedad ideal : La manzana rallada mantiene la torta húmeda por días

Balance de sabores : El café realza el sabor de la miel sin que sea dominante

Distribución uniforme: Enharinar los frutos secos evita que se vayan al fondo

Variantes y sugerencias:

Para celíacos : Reemplazá la harina por mezcla sin gluten

Version individual : Usá moldes descartables y reducí el tiempo de cocción a 30 minutos

Sin nueces : La versión tradicional para Rosh Hashaná omite los frutos secos

Con especias extra: Añadí jengibre rallado o clavo de olor molido

Conservación y almacenamiento:

Esta torta mejora su sabor después de un día, ya que los sabores se integran mejor. Se conserva hasta una semana en lugar fresco o hasta tres meses en freezer, bien envuelta en film plástico.