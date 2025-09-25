El leicaj o torta de miel es un postre tradicional judío que se prepara especialmente para Rosh Hashaná, el año nuevo judío, como símbolo de dulzura para el año que comienza. Esta receta combina miel, nueces y especias en un bizcochuelo húmedo y aromático que conquista por su sabor y significado.
Ingredientes necesarios:
-
6 huevos
-
300 cc de miel
-
300 g de azúcar
-
300 cc de aceite de girasol
-
200 cc de café o té frío
-
½ kg de harina 0000
-
2 cucharaditas de polvo para hornear
-
2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
-
2 cucharaditas de canela
-
1 ½ manzana rallada
-
100 g de pasas de uva remojadas
-
2 cucharadas de cacao amargo
-
200 g de nueces picadas gruesas
Paso a paso de la preparación:
1. Preparar los ingredientes secos
Empezá tamizando la harina junto con el polvo para hornear, bicarbonato, canela y cacao amargo. Este paso es clave para lograr una textura aireada. Reservá la mezcla.
2. Armar el batido base
En un bol grande, batí los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos. Incorporá el aceite en forma de hilo sin dejar de batir, luego agregá la miel y la manzana rallada. Alterná los ingredientes secos con el café o té, integrando suavemente.
3. Incorporar frutos secos
Mezclá las pasas de uva y nueces con un poco de harina para evitar que se hundan en la masa. Agregálos al batido final y uní con movimientos envolventes.
4. Preparar el molde
Pincelá un molde rectangular de paredes altas con aceite y forralo con papel manteca. Esta protección extra garantiza que la torta no se pegue y se desmolde perfectamente.
5. Hornear con paciencia
Volcá la preparación en el molde y llevá al horno precalentado a 180° (temperatura media). La cocción lleva entre 50 minutos y 1 hora. Controlá que esté lista insertando un palillo que debe salir seco.
6. Enfriar y servir
Una vez cocida, dejá enfriar completamente antes de desmoldar. El leicaj tradicional no lleva decoración, aunque podés espolvorear azúcar impalpable si lo deseás.
Secretos para un leicaj perfecto:
-
Textura aireada: El bicarbonato es clave para lograr esponjosidad
-
Humedad ideal: La manzana rallada mantiene la torta húmeda por días
-
Balance de sabores: El café realza el sabor de la miel sin que sea dominante
-
Distribución uniforme: Enharinar los frutos secos evita que se vayan al fondo
Variantes y sugerencias:
-
Para celíacos: Reemplazá la harina por mezcla sin gluten
-
Version individual: Usá moldes descartables y reducí el tiempo de cocción a 30 minutos
-
Sin nueces: La versión tradicional para Rosh Hashaná omite los frutos secos
-
Con especias extra: Añadí jengibre rallado o clavo de olor molido
Conservación y almacenamiento:
Esta torta mejora su sabor después de un día, ya que los sabores se integran mejor. Se conserva hasta una semana en lugar fresco o hasta tres meses en freezer, bien envuelta en film plástico.