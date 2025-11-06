No tirés lo que te sobró: prepará estas bombas de arroz rellenas

No tirés ese arroz que te sobró en la heladera, podés preparar bombas rellenas. Fáciles, ricas y rendidoras, son una opción práctica para almorzar o cenar algo rápido y sin la necesidad de tener que desplegar los dotes culinarios. Lo mejor es hacerlas con arroz blanco y sin condimentar, pero cualquier opción puede servir, lo único, tratá de que el relleno combine y no sumes muchos más condimentos o ninguno.
Receta de bombas de arroz rellenas
La clave para las bombas de arroz rellenas está en darle forma a las bolitas, para que no se desarmen a la hora de la cocción, que puede ser frita o al horno. Es una receta muy sencilla, que no necesita ni de muchos ingredientes, que la idea, además, es que ya los tengas en la heladera y los puedas reutilizar, ni de grandes pasos.
Ingredientes (para cuatro personas)
- 400 g de arroz
- 30 g de manteca o 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 g de queso rallado (parmesano o pecorino)
- 2 huevos grandes (1 para la mezcla y 1 para el empanado)
- Sal y pimienta al gusto
- Nuez moscada (opcional, una pizca)
- 150–200 g de mozzarella en cubitos (o el relleno que prefieras: jamón, champiñones salteados, provoleta)
- 120 g de pan rallado (aprox.; usar más si hace falta)
- Aceite neutro para freír (girasol) suficiente para cubrir las bombas al freírlas (unos 1–1,5 L para una olla mediana)
- Opcional: perejil picado para mezclar en el arroz o para espolvorear
Preparación
- Preparar la mezcla base: en un bol grande, mezclar el arroz tibio con la manteca o aceite, el queso rallado, un huevo batido, sal, pimienta y la pizca de nuez moscada si se usa. La mezcla debe quedar maleable y compacta; si está demasiado suelta, añadir pan rallado poco a poco hasta obtener consistencia para formar bolas (no más de 4–6 cucharadas).
- Formar y rellenar: humedecete las manos con agua para que el arroz no se pegue. Tomar porciones de mezcla (aprox. 35–40 g cada una) y aplanarlas en la palma formando un disco. Colocar en el centro 1 cubito de mozzarella (o 1 cucharadita de relleno). Cerrar formando una bola bien sellada. Repetir hasta terminar la mezcla.
- Empanado: batir el huevo restante en un plato hondo. Pasar las bolas por el huevo batido y luego por pan rallado, presionando ligeramente para que queden bien cubiertas. Para una capa más crujiente, repetir el paso huevo más pan rallado (doble empanado).
- Freír (método tradicional): calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda a 170–180 °C. Freír 4–6 bombas a la vez (no llenar la olla) durante 3–4 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Retirar con espumadera y escurrir sobre papel absorbente. Atención: el relleno estará caliente.
- Alternativa al horno (más saludable): precalentar el horno a 200 °C. Colocar las bombas en una bandeja con papel vegetal, rociarlas con un chorrito de aceite y hornear 20–25 minutos, girándolas a la mitad, hasta que estén doradas. Quedan menos crujientes que fritas pero igual de sabrosas.