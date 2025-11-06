No tirés lo que te sobró: prepará estas bombas de arroz rellenas.

No tirés ese arroz que te sobró en la heladera, podés preparar bombas rellenas. Fáciles, ricas y rendidoras, son una opción práctica para almorzar o cenar algo rápido y sin la necesidad de tener que desplegar los dotes culinarios. Lo mejor es hacerlas con arroz blanco y sin condimentar, pero cualquier opción puede servir, lo único, tratá de que el relleno combine y no sumes muchos más condimentos o ninguno.

Receta de bombas de arroz rellenas

La clave para las bombas de arroz rellenas está en darle forma a las bolitas, para que no se desarmen a la hora de la cocción, que puede ser frita o al horno. Es una receta muy sencilla, que no necesita ni de muchos ingredientes, que la idea, además, es que ya los tengas en la heladera y los puedas reutilizar, ni de grandes pasos.

Ingredientes (para cuatro personas)

400 g de arroz

30 g de manteca o 2 cucharadas de aceite de oliva

100 g de queso rallado (parmesano o pecorino)

2 huevos grandes (1 para la mezcla y 1 para el empanado)

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada (opcional, una pizca)

150–200 g de mozzarella en cubitos (o el relleno que prefieras: jamón, champiñones salteados, provoleta)

120 g de pan rallado (aprox.; usar más si hace falta)

Aceite neutro para freír (girasol) suficiente para cubrir las bombas al freírlas (unos 1–1,5 L para una olla mediana)

Opcional: perejil picado para mezclar en el arroz o para espolvorear

Preparación