Mil hojas de manzana: el postre bien dulce y saludable para hacer en pocos minutos

Esta receta es perfecta para los antojos dulces, ya que se hace en cuestión de minutos y no hace falta tener muchos ingredientes en casa. 

18 de septiembre, 2025 | 18.32

El milhojas de manzana es una opción perfecta para aquellos que buscan hacerse un postre rápido y saludable. Con tal solo algunos ingredientes que generalmente se consiguen en todas las casas argentinas, se puede lograr una comida deliciosa que le gusta tanto a grandes como a chicos.

Este postre es perfecto para todos los tipos de alimentación, ya que es apto para veganos y personas que no pueden consumir tantas azúcares. Así, en tan solo pocos minutos se puede obtener un postre rico en vitaminas y fácil de combinar con otros sabores como la crema batida o el helado.

Milhojas de manzana: paso a paso e ingredientes

Ingredientes 

  • 3 manzanas

  • 25 g de harina de avena

  • 1 cucharadita de canela en polvo

  • 20 g de mermelada de albaricoque sin azúcar añadido

Paso a paso

  1. Precalentá el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.

  2. Prepará el molde pincelándolo con la mermelada: evitarás que la milhojas se pegue, y le dará brillo al desmoldar.

  3. Mezclá los ingredientes secos: harina de avena y canela. Esa será la mezcla que intercalarás entre capas de manzana.

  4. Cortá las manzanas con mandolina en láminas finas (≈ 1 mm); cuanto más finitas, mejor la textura. Pelalas previamente.

  5. Armá la milhojas: poné una capa de manzana en la base y presioná suave. Espolvoreá mezcla de avena y canela. Repetí hasta agotar las manzanas.

  6. Horneá durante 35 minutos, o hasta que las manzanas estén tiernas y doradas en los bordes.

  7. Dejá templar y desmoldá con cuidado. La podés servir tibia o fría, según prefieras.

