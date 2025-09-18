Mil hojas de manzana: el postre bien dulce y saludable para hacer en pocos minutos.

El milhojas de manzana es una opción perfecta para aquellos que buscan hacerse un postre rápido y saludable. Con tal solo algunos ingredientes que generalmente se consiguen en todas las casas argentinas, se puede lograr una comida deliciosa que le gusta tanto a grandes como a chicos.

Este postre es perfecto para todos los tipos de alimentación, ya que es apto para veganos y personas que no pueden consumir tantas azúcares. Así, en tan solo pocos minutos se puede obtener un postre rico en vitaminas y fácil de combinar con otros sabores como la crema batida o el helado.

Milhojas de manzana: paso a paso e ingredientes

Ingredientes

3 manzanas

25 g de harina de avena

1 cucharadita de canela en polvo

20 g de mermelada de albaricoque sin azúcar añadido

Paso a paso