¿Lleva o no pasas de uva? Esta es la receta ideal para hacer pastel de papas

Pasas de uvas o aceitunas: qué lleva el pastel de papas.

Una de las recetas de cocina que más comentarios despierta al momento de ponerla en marcha es la que tiene al pastel de papas como protagonista. Esto es producto de que algunos eligen que cuente con la presencia de pasas de uvas, pero otros optan por colocar aceitunas en el relleno. Un debate que obliga a buscar los viejos manuales de cocina para conocer cuál es la opción más tradicional.

Muchas veces, la elaboración de algunos platos dependen de lo que se haga en cada hogar y esto puede provocar que haya algunas modificaciones. También las recetas que se consiguen en las redes sociales pueden estar influenciadas por alguna marca que pretende destacar determinado producto y genera que toda la preparación gire en torno al mismo. Algo que en determinados casos dificulta encontrar la fórmula original.

"Y acá es donde vengo a unir a todo Twitter: el pastel de papa lleva pasas de uva", expresó Marstesta, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un posteo que generó una lluvia de comentarios en donde quedó más que claro que no hay un consenso sobre si este ingrediente debe estar presente o no en el relleno del picadillo. "No, qué haces, sacá eso de ahí", señaló una mujer.

"Absolutamente, si rotundo", agregó una persona en contrario a las gran mayoría de las opiniones. Lo cierto es que no está clara cuál es la receta original del pastel de papa. De hecho, no está confirmado que haya una que se postule como la verdadera y en la que se destaque la presencia de la pasa de uva o de las aceitunas. Incluso puede que sea posible que ninguno de los dos alimentos tengan que colocarse.

Por otro lado, si se repasa la receta del pastel de papa de Doña Petrona, que fue una cocinera televisiva argentina y pionera en su área, expone que su versión sí dispone de la presencia de pasas de uvas. Sin embargo, hay un detalle que provoca bastante asombro porque también menciona el uso de 12 aceitunas verdes sin carozo. Algo que va en contra al debate que se registró en las redes.

Pastel de papas por Doña Petrona

Ingredientes

1250 gramos de papas.

2 huevos.

1 yema.

70 gramos de manteca.

1 cebolla mediana.

500 gramos de carne picada.

1 tomate.

1 morrón.

1 cucharada de azúcar

100 gramos de pasas de uva sin semilla.

12 aceitunas verdes sin carozo.

sal y pimienta a gusto.

Paso a paso