La receta ideal para este frío: cómo preparar paso a paso paella de carne

Volvió el frío a Buenos Aires y se puede aprovechar para preparar una rica paella de carne. Se trata de un plato tradicional español que se puede preparar fácilmente en el hogar y aporta esas calorías que el cuerpo necesita con las bajas temperaturas. Cuál es la receta que no falla.

La receta clave de Paulina Cocina para hacer paella de carne

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió sus trucos para preparar la tradicional paella de carne y verduras de manera fácil y con un arroz exquisito. Conocé el paso a paso para que quede en su punto y más que deliciosa.

Ingredientes

400g de arroz de grano redondo (tipo bomba o carnaroli).

500g de pollo troceado (muslos y contramuslos).

300g de costillas de cerdo troceadas.

1 marrón rojo grande.

1 marrón verde mediano.

2 tomates maduros .

150g de judías verdes planas (chauchas).

100g de garrofón (judión valenciano).

4 dientes de ajo.

Unas hebras de azafrán.

1 cdita. de pimentón dulce.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Pimienta.

1.2 lt de caldo (si es el caldo casero mejor).

Unas ramitas de romero fresco (opcional).

El gran secreto en la paella de carne es que el caldo esté siempre caliente y controlar el fuego de la cocción

Preparación: