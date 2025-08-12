En tiempos donde la practicidad manda en la cocina, una receta sencilla pero con resultado profesional se volvió viral. Se trata de las tartitas ultrafinas de manzana elaboradas con tapas de empanadas, una propuesta de la influencer gastronómica Clau Varleta que conquista tanto a cocineros experimentados como a principiantes.
La fórmula es simple: una base lista para hornear, un relleno de compota de manzana con canela y una decoración de láminas finísimas de fruta. En pocos pasos, el resultado es un bocado crocante por fuera, suave y aromático por dentro, que puede servirse como postre o acompañar la merienda.
El paso a paso para preparar tartitas de manzana con masa de empanadas
Para seis porciones, se necesitan seis tapas de empanadas (para horno), azúcar, tres cucharadas de manteca derretida, media taza de compota de manzana sin azúcar, una cucharadita de canela y dos o tres manzanas cortadas finamente. El procedimiento consiste en espolvorear las tapas con azúcar, presionarlas suavemente con un palote y hornearlas brevemente antes de cubrirlas con la compota y las láminas de fruta dispuestas en forma concéntrica. Luego se pincelan con manteca, se espolvorean con azúcar y se llevan nuevamente al horno hasta que estén doradas y tiernas.
Entre los secretos para personalizar la receta, Varleta recomienda sumar azúcar rubia para un efecto caramelizado, incorporar frutos secos para un toque gourmet o reemplazar la manzana por pera, durazno o ciruelas. Servidas tibias con helado o frías con café, estas tartitas son la prueba de que, con pocos ingredientes, se puede lograr un postre de alta presentación en menos de media hora.
Ingredientes para 6 tartitas
-
6 tapas de empanadas (para horno)
- Azúcar
- 3 cucharadas de manteca derretida
- ½ taza de compota de manzanas (preferentemente sin azúcar)
- 1 cucharadita de canela (o a gusto)
- 2 a 3 manzanas cortadas en láminas finas (con mandolina o cuchillo)
Preparación
- Espolvoreá las tapas con azúcar y pasá suavemente el palote para que se adhiera, sin estirar.
- Enmantecá y colocá las tapas azucaradas hacia abajo sobre una bandeja con silpat o papel manteca. Horneá a 180 °C durante 8 minutos.
- Mezclá la compota con la canela.
- Retirá las masas, cubrí con compota y acomodá las láminas de manzana en forma concéntrica.
- Pincelá con manteca derretida, espolvoreá azúcar y horneá 20 minutos más o hasta que la masa esté dorada y la fruta tierna.
- Dejá enfriar y, si querés, espolvoreá con azúcar impalpable.
Tips para personalizar
- Más crocante: azúcar rubia antes del horneado final.
- Otras frutas: pera, durazno o ciruelas.
- Toque gourmet: almendras fileteadas o nueces picadas.
- Más saludable: masa integral y compota sin azúcar.