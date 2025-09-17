Receta infalible para preparar pan integral.

El pan integral es una de las nuevas modas en la gastronomía, dadas las miles de recetas para prepararlo que abundan en las redes sociales. De ese modo, una experta en nutrición indicó qué paso no puede faltar a la hora de hacer esta comida.

Muchos piensan que el resultado del pan integral queda duro o grumoso, pero eso no es así si se siguen todos los pasos. La nutricionista cuya cuenta de redes es cultivarnutrición dio a conocer que lo más importante es el tiempo de levado, para que el pan quede bien esponjoso y tierno.

A diferencia del pan a base de harina común, este aporta mayor cantidad de fibra, vitaminas del grupo B, minerales como hierro y magnesio, y antioxidantes. Gracias a su alto contenido de fibra, favorece la digestión, ayuda a controlar el colesterol y genera una sensación de saciedad más duradera, lo que contribuye a mantener un peso saludable.

La receta de pan integral que nunca falla

Ingredientes

500g de harina de trigo integral

300/400 ml de agua tibia

5g de levadura seca

30 cc de aceite de girasol

1 cdita de sal

1 cdita de azúcar

Pan casero.

Paso a paso