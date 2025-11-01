Con la freidora de aire: la receta clave para hacer pollo frito crujiente y más saludable

Una de las comidas más ricas para preparar es el pollo frito y la buena noticia es que existe una forma de hacerlo sin tanto aceite para que sea más saludable en la freidora de aire. Si bien de esta forma parece más difícil lograr que quede crocante, el secreto está en rebosado. ¿Cómo prepararlo?

Esta es la receta para hacer pollo frito bien crocante con la freidora de aire

La airfryer se presenta como el electrodoméstico clave para cocinar frituras de manera saludable, pero muchas veces parece no lograr el mismo sabor o la consistencia crocante del método clásico. Sin embargo, el influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunense) compartió su secreto para preparar de manera fácil e igual de crocante el pollo frito tradicional.

Ingredientes

1 pollo

250 ml de leche

Jugo de ½ limón

Sal, pimienta, pimentón, comino y mix de especias

½ cda. Mostaza

2 cdas. Mayonesa de ajo

Para el rebosado

2 tazas de cereales sin azúcar

2 tazas de panko o pan rallado

½ taza de maicena

Sal, pimienta, pimentón, comino y mix de especias

Aceite de oliva para rociar las piezas (opcional)

Preparación paso a paso

Cortar el pollo: quitarle las puntas de las alitas, separar las pechugas de la pata y muslo. Cortar la pechuga al medio y las pata y muslo en tres partes. También es clave sacarle la piel para que sea más saludable. Condimentar el pollo al agregarle el jugo del limón en la taza de leche y batir para crear la buttermilk. Volcarla en el pollo crudo y agregarle sal, pimienta, las especias y mayonesas. Dejar marinar el pollo por los menos dos horas en la heladera. Para preparar el rebosado, hay que triturar los cereales con la mano y mezclarlo con el panko o pan rallado, la maicena, la sal, pimienta y las especias. Rebosar las piezas de pollo marinado. Enviar así la freidora de aire 20 minutos a 200 grados. Se puede como opción rociarlo un poco con aceite de oliva para que quede todavía más crocante. Listo, ya tenés un pollo frito bien crocante para disfrutar.

Cómo preparar una salsa para acompañar el pollo frito

El influencer, además, compartió una receta simple y muy rápida para preparar una salsa que queda increíble con el pollo frito. El proceso es muy simple:

Ingredientes

1 puñado de cilantro.

½ taza de mayonesa de ajo Livian.

1 cdita. Mostaza Livian.

Jugo de ½ limón.

Pizca de pimienta.

Media palta (opcional).

La preparación es muy fácil: se debe llevar todos los ingredientes a un bowl y mixear hasta obtener una consistencia suave y cremosa. Es una salsa ideal para acompañar el pollo frito.