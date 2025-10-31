Receta de mayonesa casera con huevo duro: cómo hacerla fácil y rápido

La mayonesa es uno de los aderezos más elegidos para acompañar las comidas o preparar diferentes platos. Lo mejor es que se puede hacer en casa fácilmente y de manera segura, la clave está en utilizar huevo duro. ¿Cómo se prepara?
Esta es la receta clave para hacer mayonesa casera con huevo duro
A la hora de hacer mayonesa casera suele utilizarse huevo crudo y una de las grandes preocupaciones es contraer salmonella. Sin embargo, existe una receta con huevo cocido más segura y que garantiza una textura más cremosa para preparar este clásico aderezo sin miedo y en pocos pasos.
Ingredientes
- Tres huevos
- Tres cucharadas de yogur griego
- Una cucharada de mostaza
- Una cucharada de vinagre de vino
- Sal
- Pimienta
El paso a paso de la preparación
-
Poner a hervir agua en una olla o jarrito, cuando ya rompa hervor cocinar los huevos durante 10 minutos.
-
Una vez cocidos, sacarle la cáscara a los huevos y reservar.
-
En una licuadora o batidora introducir los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta. Procesar hasta que se obtenga una mezcla suave y cremosa.
-
Y listo, ya tenés una mayonesa casera suave y cremosa para sumar a tus comidas.
El error más común al hacer mayonesa casera con huevo: en qué deberías tener cuidado
Muchas veces advierten que preparar mayonesa casera puede llevar a ciertos problemas de salud, el problema radica en que las receta que solicitan la utilización de huevo crudo. Algo que no se encuentra habilitado para el consumo, debido a que puede contener salmonella. Se trata de una bacteria que provocará la presencia de microorganismo en el tubo intestinal que van a desencadenar diarrea, fiebre y calambres abdominales en un periodo de uno y tres días.
Por eso, se aconseja reemplazar los huevos crudos por aquellos que se encuentran pasteurizados, ya que son habilitados para el consumo porque antes de colocarse a la venta fueron sometidos a un procedimiento que elimina las bacterias que puedan llegar a generar enfermedades. Otro consejo es utilizar huevo duro y recordar que la mayonesa casera debe ser consumida en el día que fue preparada. No es seguro prepararla y dejarla guardada en la heladera por mucho tiempo.