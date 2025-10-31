Receta de mayonesa casera con huevo duro: cómo hacerla fácil y rápido

La mayonesa es uno de los aderezos más elegidos para acompañar las comidas o preparar diferentes platos. Lo mejor es que se puede hacer en casa fácilmente y de manera segura, la clave está en utilizar huevo duro. ¿Cómo se prepara?

Esta es la receta clave para hacer mayonesa casera con huevo duro

A la hora de hacer mayonesa casera suele utilizarse huevo crudo y una de las grandes preocupaciones es contraer salmonella. Sin embargo, existe una receta con huevo cocido más segura y que garantiza una textura más cremosa para preparar este clásico aderezo sin miedo y en pocos pasos.

Ingredientes

Tres huevos

Tres cucharadas de yogur griego

Una cucharada de mostaza

Una cucharada de vinagre de vino

Sal

Pimienta

Para evitar la salmonella, una de las claves es preparar la mayonesa con huevo duro.

El paso a paso de la preparación

Poner a hervir agua en una olla o jarrito, cuando ya rompa hervor cocinar los huevos durante 10 minutos. Una vez cocidos, sacarle la cáscara a los huevos y reservar. En una licuadora o batidora introducir los huevos duros, la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta. Procesar hasta que se obtenga una mezcla suave y cremosa. Y listo, ya tenés una mayonesa casera suave y cremosa para sumar a tus comidas.

El error más común al hacer mayonesa casera con huevo: en qué deberías tener cuidado

Muchas veces advierten que preparar mayonesa casera puede llevar a ciertos problemas de salud, el problema radica en que las receta que solicitan la utilización de huevo crudo. Algo que no se encuentra habilitado para el consumo, debido a que puede contener salmonella. Se trata de una bacteria que provocará la presencia de microorganismo en el tubo intestinal que van a desencadenar diarrea, fiebre y calambres abdominales en un periodo de uno y tres días.

Los expertos no recomiendan guarda durante mucho tiempo la mayonesa casera

Por eso, se aconseja reemplazar los huevos crudos por aquellos que se encuentran pasteurizados, ya que son habilitados para el consumo porque antes de colocarse a la venta fueron sometidos a un procedimiento que elimina las bacterias que puedan llegar a generar enfermedades. Otro consejo es utilizar huevo duro y recordar que la mayonesa casera debe ser consumida en el día que fue preparada. No es seguro prepararla y dejarla guardada en la heladera por mucho tiempo.