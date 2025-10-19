Cómo hacer alioli casero: receta del clásico aderezo.

Preparar alioli casero es mucho más fácil de lo que parece, y el resultado es un aderezo cremoso, sabroso y con ese toque mediterráneo que combina con casi todas las comidas.

Este clásico de la cocina española, cuyo nombre proviene del catalán y significa ajo y aceite, se transformó en un acompañamiento infaltable tanto para papas, carnes o pescados como para untar en panes y picadas. Con solo unos pocos ingredientes y unos minutos, se puede lograr en casa una versión deliciosa y natural, sin conservantes como los aderezos que se pueden comprar en el super.

Receta de alioli casero: cómo prepararlo en casa

Lo mejor del alioli es que no requiere grandes conocimientos de cocina, sino que basta con tener a mano ajo, aceite, huevo y un poco de paciencia para emulsionar bien los ingredientes. Además, se puede adaptar al gusto personal. Por ejemplo, hay quienes prefieren una versión intensa, con mucho ajo, y otros que optan por un sabor más suave o con un toque de limón. A continuación te dejamos la receta:

El alioli es muy fácil de preparar en casa.

Ingredientes

1 huevo

1 diente de ajo (podés usar medio si preferís un sabor más suave)

200 ml de aceite (puede ser de girasol o de oliva suave)

1 cucharadita de jugo de limón o vinagre

Sal a gusto

Preparación

Colocá en el vaso de la licuadora o mixer el huevo, el ajo picado, el jugo de limón y una pizca de sal. Agregá el aceite de a poco, dejando que caiga en forma de hilo fino mientras licuás sin mover el brazo de la batidora. Cuando empiece a emulsionar y tomar cuerpo, mové suavemente el mixer de abajo hacia arriba hasta lograr una textura cremosa. Probá y ajustá la sal o el limón según tu gusto.

Si preferís una versión más tradicional sin huevo, podés triturar el ajo con sal y luego ir incorporando aceite poco a poco, batiendo de forma constante con un mortero o batidor de mano hasta lograr la emulsión. Lo fundamental es que tengas panciencia y no apures la preparación.

Cómo se conserva el alioli casero

El alioli casero se conserva en la heladera por hasta tres días y es perfecto para acompañar papas al horno, mariscos, carnes a la parrilla o incluso hamburguesas. Se trata de una receta simple, económica y, por sobre todo, muy sabrosa, que demuestra que la cocina mediterránea sigue estando presente en las mesas de generación en generación.