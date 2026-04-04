3 recetas para hacer vermut, según especialistas en este cóctel de especialidad

En los últimos años, el vermut ganó protagonismo gracias a su capacidad de adaptarse a diferentes estilos y momentos de consumo

El vermut vive un renovado protagonismo en barras y hogares, con propuestas que combinan tradición e innovación. Estas recetas de vermut reflejan cómo la coctelería actual reinterpreta este clásico aperitivo, sumando ingredientes y técnicas que elevan su perfil aromático y lo convierten en una experiencia más sofisticada.

El auge del vermut en la coctelería actual

En los últimos años, el vermut dejó de ser únicamente una bebida de aperitivo para transformarse en un protagonista de la coctelería contemporánea. Bartenders y especialistas apuestan por nuevas combinaciones que resaltan su versatilidad, incorporando hierbas, frutas y espumas que aportan complejidad.

Las recetas de vermut evolucionaron hacia propuestas más elaboradas, donde el equilibrio entre dulzor, amargor y frescura resulta clave. A continuación, tres preparaciones que reflejan esta tendencia y permiten explorar distintos perfiles de sabor.

Mito de Ostende: vermut con espuma de eneldo

Ingredientes

Para la espuma de eneldo (batch):

Agua filtrada, 1000 ml.

Eneldo fresco, 25 g.

Gelatina sin sabor, 23 g.

Almíbar simple, 250 ml.

Para el cóctel (1 vaso):

Campari, 45 ml.

Vermú rosso, 45 ml.

Espuma de eneldo, cantidad necesaria.

Soda, cantidad necesaria.

Hielo, cantidad necesaria.

Pasos

Calentar el agua filtrada y colocarla en un recipiente. Incorporar la gelatina sin sabor y mezclar hasta disolver completamente. Agregar el almíbar simple, dejar enfriar y sumar el eneldo fresco. Tapar y dejar reposar durante dos horas. Luego, filtrar la preparación. Enfriar el vaso con abundante hielo. Espumar la preparación de eneldo con un espumador en frío y reservar. En un vaso mezclador con hielo, combinar el Campari y el vermú rosso, removiendo durante 30 segundos. Servir en el vaso frío, añadir hielo, un toque de soda y finalizar con la espuma de eneldo por encima.

Evita Capitana: aperitivo fresco con vermut y naranja

Ingredientes

Vermut Cinzano, 120 ml.

Jugo de naranja, 30 ml.

Soda, cantidad necesaria.

Hielo, cantidad necesaria.

Rodajas de naranja.

Pasos

Colocar en una jarra el vermut y el jugo de naranja. Incorporar hielo a gusto para enfriar la preparación. Completar con soda y mezclar suavemente. Decorar con rodajas de naranja para aportar aroma y frescura.

Vermucito: receta clásica con toque especiado

Ingredientes

Vermú rojo, 100 ml.

Rodaja de naranja.

Tintura de chai, 1 o 2 splash.

Soda, cantidad necesaria.

Hielo, cantidad necesaria.

Pasos

Llenar el vaso con hielo y enfriar bien. Verter el vermú sobre el hielo. Completar con soda fría para equilibrar la bebida. Incorporar la tintura de chai para sumar un perfil especiado. Decorar con una rodaja de naranja.

Recetas de vermut para experimentar en casa

Estas recetas de vermut muestran distintas formas de disfrutar este clásico: desde versiones complejas con técnicas de barra hasta opciones simples y refrescantes. La posibilidad de adaptar ingredientes permite crear combinaciones propias, manteniendo la esencia del aperitivo pero con un sello personal.

El crecimiento del vermut dentro de la coctelería responde a su capacidad de reinventarse. Con ingredientes accesibles y creatividad, cada preparación puede convertirse en una nueva forma de redescubrir uno de los grandes íconos de la cultura gastronómica.