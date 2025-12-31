En los últimos días, la fundación Archewell, liderada por el príncipe Harry y Meghan Markle, vivió un giro inesperado con una serie de cambios en su estructura interna. Entre varias renuncias y despidos, la salida que más impacto generó fue la de James Holt, su director ejecutivo y uno de los colaboradores más cercanos y estratégicos de la pareja.

Holt no fue un integrante cualquiera del equipo. Su vínculo con los Sussex comenzó en 2017, cuando colaboró en proyectos de salud mental junto a Harry, y luego se consolidó como jefe de comunicaciones entre 2019 y 2021. Desde entonces, se encargó de dirigir Archewell, diseñando estrategias, manejando entrevistas y moldeando la narrativa pública de la pareja frente a la realeza británica. Su rol fue clave para sostener el proyecto en sus momentos más difíciles, convirtiéndose en un pilar fundamental para la organización.

Esta renuncia destaca aún más por el contexto: apenas tres días antes, Meredith Maines, directora de comunicaciones de la fundación durante casi un año, también anunció su salida, en un momento donde el equipo se reorganiza con la llegada de Liam Maguire, un veterano colaborador de Harry que asumirá como director global de comunicaciones. Maguire ya tiene experiencia en el área, habiendo trabajado en Reino Unido y Europa y participado en la cumbre que promovió el acercamiento entre Harry y el rey Carlos III.

James Holt explicó sus motivos en un comunicado donde expresó su gratitud hacia los duques de Sussex: “Desde el momento en que conocí a Meghan, reconocí a un alma gemela...”, y destacó su trabajo conjunto en temas como la salud mental y la ayuda a niños heridos en Gaza. La decisión de dejar el cargo se debe principalmente a su deseo de regresar a Londres con su familia después de cinco años viviendo en Los Ángeles.

Aunque deja la dirección ejecutiva de Archewell, Holt no se desvincula completamente: continuará como asesor filantrópico principal, acompañando a Harry y Meghan en sus futuros viajes humanitarios, previstos para 2026.

Markle reveló la única exigencia de su hijo que se negó a cumplir

En una charla pública vinculada a Netflix, Meghan Markle contó una divertida anécdota sobre el regalo que decidió no darle a su hijo Archie, de 6 años: una cámara de alta gama. La duquesa, madre junto a Harry de Archie y Lilibet (4), mencionó la marca Leica como punto central de la historia.

Según relató, un amigo cercano de la familia, Misan Harriman, le enseñó algunos trucos de fotografía a Archie durante una visita. Motivada por eso, la duquesa le compró una cámara infantil, pero el niño no tardó en comparar su regalo con el equipo de Misan y expresó: “Pero no es una Leica como la de Misan”.

Con humor, la empresaria tradujo la frustración infantil y aclaró su posición: “Yo dije: ‘¡No vas a tener una Leica! Ni siquiera para Navidad’“. Explicó que la marca es de lujo y que, aunque Archie admire ese tipo de cámaras, no estaba dispuesta a hacer semejante gasto para un niño.