En 2014, María Teresa Turrión Borrallo fue contratada por el príncipe William y Kate Middleton para encargarse del cuidado de sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis. Tras más de una década de servicio discreto y dedicado, esta profesional originaria de Palencia, España, recibió una Medalla Real Victoria de plata, un reconocimiento especial por su labor en la familia real británica.

Formada en el prestigioso Norland College, reconocido por capacitar niñeras con un alto nivel de especialización, María Teresa combina sus tareas en el ámbito privado con responsabilidades en actos públicos junto a Guillermo y Kate. Una imagen icónica que la muestra con el uniforme marrón característico de Norland data de la boda de Pippa Middleton en 2017, donde cuidaba a George y Charlotte.

Recientemente, se la vio acompañando a la princesa Charlotte y al príncipe William en un viaje hacia el almuerzo navideño que el monarca organizó en el Palacio de Buckingham para los miembros de la Familia Real, evidenciando su presencia constante y confianza dentro del círculo cercano.

Las niñeras formadas en Norland College son reconocidas en Reino Unido por ser las más exclusivas y costosas desde hace 130 años. Su formación no solo abarca el cuidado infantil, sino también habilidades prácticas y especializadas como cocina, costura, artes marciales, conducción en situaciones de riesgo, psicología infantil, pedagogía, nutrición y primeros auxilios, lo que las convierte en profesionales de alto perfil para familias exigentes.

María Teresa Turrión Borrallo nació en la ciudad española de Palencia.

¿Qué otras personas fueron galardonadas?

Además de María Teresa, la lista oficial de reconocimientos publicada el 29 de diciembre incluye al equipo médico que atiende al rey Carlos III, como el cirujano ocular Philip Anthony Bloom, el médico de viaje Charles Deakin y el cirujano plástico Simon Encles, quienes fueron nombrados lugartenientes de la Real Orden Victoria. También el sargento primero Scott Robin Bishop, chofer de Guillermo y Kate, recibió una Medalla Real Victoria de plata por su servicio.

Entre otros galardonados con estos honores se encuentran figuras destacadas como los actores Idris Elba, Cynthia Erivo, Warwick Davis y Richard Osman. Estos reconocimientos son otorgados tras la evaluación de un comité independiente y deben ser aprobados por el primer ministro Keir Starmer y el Rey, abarcando títulos como caballero, dama y miembros de la Orden del Imperio Británico.