Realeza

Máxima Zorreguieta y el rey presentaron al nuevo miembro de la familia

Máxima y Guillermo sumaron un labrador negro a la realeza en el Día Mundial de los Animales. ¿Qué significa esta llegada para la familia y qué mensaje quieren transmitir?

09 de octubre, 2025 | 19.59

El 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, fue la fecha elegida por los reyes de Países Bajos para dar una noticia que derritió corazones: la llegada de un nuevo integrante peludo a su familia. Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo sumaron a Jagger, un cachorro labrador negro, que ahora acompaña a Mambo, el caniche toy blanco que ya es parte esencial de la monarquía.

A través de sus redes sociales, la casa real compartió una imagen donde se ve a Jagger y Mambo juntos, posando sobre una mesa en un jardín con un pequeño lago al fondo. La postal transmitió calma y ternura, despertando la admiración y cariño de sus seguidores.

El anuncio no fue casual: “¡Es el Día Mundial de la Mascota! Mambo, con su amigo Jagger, el nuevo cachorro labrador del rey Guillermo-Alexander y la reina Máxima”, señalaba el mensaje oficial, que buscó conectar la llegada de Jagger con una fecha dedicada a la importancia y cuidado de los animales.

Este momento llega en un contexto particular para la familia real, ya que sus hijas Amalia, Alexia y Ariane están estudiando en el extranjero. Así, Jagger se convierte en un compañero fundamental para los reyes, aportando compañía y calidez en su día a día.

Los perros de Máxima Zorreguieta

Mambo no es un perro cualquiera para la realeza holandesa. Desde que apareció en 2021, el caniche toy blanco se ganó un lugar especial, acompañando a Máxima, Guillermo y sus hijas en diversas fotografías oficiales y eventos, demostrando la conexión humana que esconden detrás de sus roles y protocolos.

Especialistas en temas de realeza destacan cómo la relación con sus mascotas refleja un lado cálido y cercano de la familia real, que se muestra en sus apariciones públicas y en su vida privada. La llegada de Jagger no solo es un hecho adorable, sino también una estrategia simbólica para renovar esa imagen de cercanía y afecto.

Jagger es un cachorro labrador negro.

