Tenía 54 años: murió un histórico periodista de Radio Rivadavia

Radio Rivadavia y el periodismo argentino, de luto por una irreparable pérdida.

La radio argentina atraviesa horas de dolor tras confirmarse la muerte de Mariano Twerski, periodista y productor de larga trayectoria en el medio. A los 54 años, el conductor oriundo de La Plata se había convertido en una referencia del periodismo deportivo por su pasión por el fútbol y su rigurosidad informativa.

El recorrido de Twerski incluyó etapas en medios como Radio Mitre y, sobre todo, Radio Rivadavia, donde dejó una marca imborrable. Desde la emisora difundieron un comunicado: “Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, periodista e histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.

En los últimos años integraba el equipo de FM La Redonda 100.3, donde su estilo claro y cercano lo había acercado a una amplia audiencia. Su colega y amigo Martín Mendinueta, de El Equipo Deportivo, lo recordó como “el primero que vio las posibilidades de Claudio ‘Chiqui’ Tapia” en la AFA.

Colegas y equipos de trabajo despieden a Mariano Twerski

Figuras históricas de la radio también se sumaron a la despedida. Julio Lagos escribió en Instagram: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gimnasia en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su gloria”.

El grupo Alpha Media, al que pertenece Rivadavia, también despidió al periodista: “Mariano fue mucho más que un gran profesional: fue un compañero generoso, apasionado y comprometido, que dejó huella en cada proyecto y en cada persona con la que compartió su camino”.