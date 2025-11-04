Jonatan Viale ya se dio vuelta y se la pudrió a Milei en vivo: "Me parece despreciable".

El periodista Jonatan Viale se la pudrió en vivo al presidente Javier Milei por las candidaturas testimoniales de Manuel Adorni y Diego Santilli, recientemente designados jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente. Qué le dijo al Gobierno en Radio Rivadavia.

"Algo que tenemos que marcar acá es que se presenta un típico caso de doble vara, el cual nosotros no lo vamos a esquivar. Me pongan la cara que me pongan, la verdad no me importa", expresó y, emulando el discurso libertario, continuó: "'Cuando lo hace el peronismo está mal, cuando lo hacemos nosotros está bien'. Bueno, no cuenten conmigo para eso".

Luego, opinó: "Háganse ustedes los pelotudos, conmigo no cuenten. A mí, las candidaturas testimoniales me parecen aberrantes. Y una tomada de pelo a la gente".

"No me gusta tomar por idiota a la sociedad, no me gusta la mentira, no me gusta el engaño, no me gusta que se presenten como candidatos y después se lo pasen por el traste. No me gusta, me parece despreciable", siguió y concluyó: "Adorni y Santilli deberían asumir sus bancas como legisladores".

Testimoniales: por qué Jonatan Viale explotó contra el Gobierno

En mayo, el entonces vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y fue electo legislador porteño, mientras que el último 26 de octubre Diego Santilli fue electo diputado nacional. Sin embargo, ahora designados para el Gabinete de Milei, no asumirán sus bancas, por lo que Jonatan Viale los cuestionó en vivo.