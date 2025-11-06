Jonatan Viale le soltó la mano a Adorni y lo increpó en vivo: "¿Entendés?".

El periodista Jonatan Viale le soltó la mano en vivo al jefe de Gabinete y ex vocero de la Presidencia, Manuel Adorni. Qué se dijeron al aire de Radio Rivadavia.

Viale fue muy crítico de Adorni por aceptar la propuesta de ser jefe de Gabinete, a pesar de que en mayo fue el candidato más votado para ingresar a la Legislatura porteña. "Los porteños te dijeron 'tenés que ser nuestro legislador'. También hay un mandato que te dio la gente, ¿entendés?", lo cruzó Jonatan Viale en vivo.

"100%. Yo me debo al mandato del Presiente y me debo al llamado del Presidente. Me pidió que sea su jefe de Gabinete, me explicó por qué y acepté el pedido del Presidente", le contestó Adorni.

Las críticas de Adorni a las candidaturas testimoniales

Aunque incurrió en una, Manuel Adorni fue muy crítico de las candidaturas testimoniales. "A mí, la candidatura testimonial me parece, realmente, una estafa al electorado. Presentarte a una candidatura a sabiendas de que no vas a asumir y que vas a seguir en tu cargo... o no importa, si tenés destinado otro cargo para vos y ya lo sabés, es una estafa al electorado", expresó.

"Te digo más, no sé si no debería estar penado de alguna manera para que no ocurra", siguió el jefe de Gabinete, a lo que el conductor le marcó: "Vos decís que vos no sabías. Esa es la diferencia, que no hay premeditación". Luego, el ex vocero de la Presidencia tuvo un furcio: "No solo yo sabía... no sabía, sino que además, yo no hubiese aceptado la candidatura, porque va encontra de mis principios y de los principios de nuestro espacio".