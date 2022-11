El ofensivo comentario de Tenembaum a Larreta: "Feo"

El periodista entrevistó al jefe de Gobierno porteño y le hizo pasar un momento sumamente incómodo. El video.

Ernesto Tenembaum entrevistó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos por Radio Con Vos 88.9. El periodista le hizo una pregunta incómoda por fuera del contexto político, ya que se metió en la relación que tiene con su nueva pareja y lo trató de "feo".

En la edición del jueves 17 de noviembre, Tenembaum protagonizó un insólito momento con Rodríguez Larreta en su ciclo radial. "No hablé de mi vida privada en dos años, ahora, llega un momento que tengo una pareja y no tengo nada que ocultar, es parte de la vida normal que uno tiene", sostuvo el intendente porteño sobre su relación con Milagros Maylin, en el inicio del video viralizado en las redes sociales.

Allí fue cuando el periodista lo interrumpió para preguntarle cómo hizo para estar en pareja con ella, dejándolo completamente expuesto. "Uno ve objetivamente a uno y al otro... y la verdad que cuesta entenderlo", lanzó Tenembaum, mientras Larreta respondió desconcertado: "¿Qué querés decir?".

"Una linda y un feo", explicó el conductor de Radio Con Vos. La reacción del jefe comunal de Juntos por el Cambio fue de total sorpresa. "Si, ya veía que venías por ese lado, sabía que venías por ahí", expresó, en un incómodo momento que fue frenado por su compañero de piso con una pregunta distinta.

Ernesto Tenembaum destrozó a Mauricio Macri

Ernesto Tenembaum sorprendió a todos al disparar con dureza contra Mauricio Macri. "Liviano, intrascendente e irrelevante", aseguró el reconocido periodista y conductor de radio, además de vapulear su gestión como presidente de Argentina.

En los últimos días, Mauricio Macri volvió a ubicarse en el centro de la escena política tras publicar "Para qué", su nuevo libro. El ex presidente presentó al sucesor de "Primer tiempo" en La Rural ante 1500 personas, entre las que estuvieron presentes las principales figuras de su espacio político, como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Tetaz, Mario Negri y Miguel Ángel Pichetto, entre muchos otros, aunque sorprendió la ausencia de Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Quien leyó el libro y dejó bien en claro en su programa que no le gustó nada fue Ernesto Tenembaum. El periodista habló de la presentación de "Para qué" y fue durísimo con la nueva publicación del ex presidente: "Me pareció un libro liviano, intrascendente e irrelevante que no va a tener ninguna influencia".

En ese sentido, Tenembaum también aseguró que el libro de Macri es solamente "parte de una campaña", en alusión a las elecciones del año próximo. Además le respondió al ex presidente de Boca, que durante la presentación del libro picanteó: "Ningún progre nos puede correr, ese discurso cínico no lo banco más".