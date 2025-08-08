EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 8 de agosto de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 8 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 8 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 6928

  • 1: 6928
  • 2: 5514
  • 3: 7554
  • 4: 1205
  • 5: 8192
  • 6: 5892
  • 7: 5417
  • 8: 9672
  • 9: 3279
  • 10: 4999
  • 11: 7032
  • 12: 2804
  • 13: 4848
  • 14: 1023
  • 15: 7491
  • 16: 2481
  • 17: 3139
  • 18: 7272
  • 19: 2743
  • 20: 6555

Letras de la Nacional: K Q V Z

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0414

  • 1: 0414
  • 2: 6554
  • 3: 5621
  • 4: 9427
  • 5: 6820
  • 6: 0270
  • 7: 3572
  • 8: 0627
  • 9: 8410
  • 10: 9751
  • 11: 2242
  • 12: 0386
  • 13: 6143
  • 14: 2996
  • 15: 2549
  • 16: 0526
  • 17: 2557
  • 18: 9924
  • 19: 1356
  • 20: 0865

A la cabeza en Santa Fe: 5284

A la cabeza en Córdoba: 0489

A la cabeza en Entre Ríos: 5912

Trending
Salud
María Muñoz, médica digestiva, advierte por qué no es saludable comer esto sin hacer deporte: "Lo que vas a conseguir es más grasa"
Las más vistas