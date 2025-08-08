La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 8 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 8 de agosto de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 8 de agosto de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 6928
- 1: 6928
- 2: 5514
- 3: 7554
- 4: 1205
- 5: 8192
- 6: 5892
- 7: 5417
- 8: 9672
- 9: 3279
- 10: 4999
- 11: 7032
- 12: 2804
- 13: 4848
- 14: 1023
- 15: 7491
- 16: 2481
- 17: 3139
- 18: 7272
- 19: 2743
- 20: 6555
Letras de la Nacional: K Q V Z
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0414
- 1: 0414
- 2: 6554
- 3: 5621
- 4: 9427
- 5: 6820
- 6: 0270
- 7: 3572
- 8: 0627
- 9: 8410
- 10: 9751
- 11: 2242
- 12: 0386
- 13: 6143
- 14: 2996
- 15: 2549
- 16: 0526
- 17: 2557
- 18: 9924
- 19: 1356
- 20: 0865
A la cabeza en Santa Fe: 5284
A la cabeza en Córdoba: 0489
A la cabeza en Entre Ríos: 5912
