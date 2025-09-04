Quini 6: resultados del miércoles 3 de septiembre y controlar boleta

Quini 6: resultados del miércoles 3 de septiembre.

El sorteo 3.001 del Quini 6 del último miércoles, 3 de septiembre, tuvo ganadores con cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale: cada uno se llevó un premio de 42.419.126,25 pesos. Conocé todos los números que salieron en el tradicional juego de azar que organiza la Lotería de Santa Fe.

El próximo sorteo tendrá un pozo total de 4700 millones de pesos, una cifra que promete atraer a miles de jugadores con la esperanza de llevarse un premio millonario.

Números ganadores del sorteo del Quini 6

Tradicional : 20-43-33-29-24-39

: 20-43-33-29-24-39 La Segunda: 44-25-06-16-39-42

44-25-06-16-39-42 La Revancha: 00-42-01-39-30-35

00-42-01-39-30-35 Siempre Sale: 37-43-29-13-35-36

37-43-29-13-35-36 Pozo extra: 20 - 43 - 33 - 29 - 24 - 39 - 44 - 25 - 06 - 16 - 42 - 00 - 01 - 30 - 35

¿Cuánto se llevaron los ganadores?

En el sorteo Tradicional, los números ganadores fueron 20-43-33-29-24-39, pero como no hubo ganadores, el pozo quedó vacante y ahora acumula 650.000.000 de pesos para el próximo sorteo.

Por otro lado, en La Segunda, los números favorecidos fueron 44-25-06-16-39-42. Tampoco hubo ganadores en esta categoría, por lo que el pozo para el próximo sorteo alcanzará la impactante suma de 2.530.074.607 pesos.

En cuanto a La Revancha, los números extraídos fueron 00-42-01-39-30-35. El pozo también quedó vacante, por lo que para el sorteo del domingo se pondrán en juego 500.000.000 de pesos.

Finalmente, en el sorteo Siempre Sale, que premia con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron 37-43-29-13-35-36. En esta ocasión, hubo 6 ganadores con cinco aciertos, y cada uno se llevó un premio de 42.419.126,25 pesos.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6