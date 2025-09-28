Quini 6: resultados del domingo 28 de septiembre y controlar boleta

Quini 6: resultados del domingo 28 de septiembre.

El sorteo 3.308 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $ 3.800.

¿Qué números salieron en el Quini 6 hoy?

Tradicional : ​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

: ​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 La Segunda: ​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 La Revancha: ​​​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

​​​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 Siempre Sale: ​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 Pozo extra: ​Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6