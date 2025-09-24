EN VIVO
Quini 6: resultados del miércoles 24 de septiembre y controlar boleta del sorteo record

Resultados del sorteo 3.307 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 24 de septiembre de 2025. Más de $6.200 millones en juego.

24 de septiembre, 2025 | 11.15

El sorteo 3.307 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $6.200 millones, de los cuales $3.770 millones serán en La Segunda.

¿Qué números salieron en el Quini 6 hoy?

  • Tradicional: ​Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Segunda: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Revancha: ​​Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15
  • Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles a partir de las 21.15

Este miércoles habrá $6.200 millones en total en el sorteo del Quini 6

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1000 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $500.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $500.
