La serie Gordon se mantiene como el gran estreno de Netflix y sus personajes generan cada vez más curiosidad. Entre ellos se destaca Alejandro Giovenco, el militante de la derecha peronista que es interpretado por Matías Mayer.

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La ficción argentina sigue, en siete episodios, la historia de como Aníbal Gordon (Rodrigo de la Serna), un delincuente común termina ligado a los servicios de inteligencia, la Triple A y el centro clandestino Automotores Orletti. Está inspirada en el libro homónimo, del periodista de investigación Marcelo Larraquy, que combina personas que existieron con personajes inventados. Giovenco pertenece al primer grupo.

Quién fue Alejandro Giovenco en la vida real

Alejandro Giovenco Romero nació en Buenos Aires en 1946 y era apodado "El Chicato" por los anteojos de mucho aumento que usaba. En su juventud se acercó al nacionalismo y en 1965 se sumó al Movimiento Nueva Argentina (MNA).

En septiembre de 1966 participó del Operativo Cóndor, en el que un grupo de militantes liderado por Dardo Cabo desvió un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas para reivindicar la soberanía nacional. Giovenco fue el segundo al mando. Tras esa acción, estuvo preso alrededor de tres años.

Alejandro Giovenco participó del Operativo Cóndor en 1966

Luego profundizó su militancia en la derecha peronista, se vinculó con la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de ultraderecha, y con el entorno de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En 1972, Giovenco volvió a ser detenido, acusado de alojar en su casa a un prófugo por el crimen de la estudiante Silvia Filler en Mar del Plata. De acuerdo con las reconstrucciones basadas en los libros de Larraquy, coincidió con Aníbal Gordon en la cárcel de Villa Devoto. En 1973, con la llegada de Héctor Cámpora al Gobierno, obtuvo la libertad por la ley de amnistía.

¿Cómo murió Alejandro Giovenco?

Giovenco murió el 18 de febrero de 1974, cuando tenía 27 años. Había salido de una reunión en un local de la UOM y, en la zona de Corrientes y Uruguay, en pleno centro porteño, estalló un explosivo que llevaba en un portafolio. La detonación le arrancó un brazo y si bien lo trasladaron al hospital del gremio, le provocó la muerte poco después. El estallido, además, hirió a otras personas que estaban en el lugar.

En la serie Gordon, Giovenco es interpretado por Matías Mayer.

Su esposa y agrupaciones juveniles cercanas al Gobierno sostuvieron que se había tratado de un atentado. En cambio, un cable de la agencia oficial Télam señaló que él mismo transportaba el artefacto. Se desconoce realmente cuál era el destino de la bomba que transportaba.