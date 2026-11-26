La miniserie Gordon, estrenada en Netflix y protagonizada por Rodrigo de la Serna, recorre el ascenso criminal y represivo de Aníbal Gordon desde el delito común en los años setenta hasta su inserción en estructuras parapoliciales y de inteligencia estatal. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik a lo largo de siete episodios, la ficción expone las zonas grises entre la delincuencia y el terrorismo de Estado en la Argentina.

{{{htmlAmp}}}

Entre quienes orbitan ese universo aparece José Acosta, un joven militante vinculado a la derecha peronista que entra en contacto con el entorno de Gordon y termina envuelto en sus dinámicas violentas. Es interpretado por Matías Recalt,

¿José Acosta es parte de la historia real o la ficción de "Gordon" en Netflix?

José Acosta funciona en la serie como un personaje híbrido, anclado en el clima político y represivo de los años '70, pero sin una correspondencia biográfica unívoca y documentada en los registros históricos. A diferencia de figuras reales que integraron o rodearon ese entramado (como Alejandro Giovenco o Jorge Hugo Dubchak), el recorrido particular atribuido a Acosta en la pantalla no equivale de forma comprobada a un individuo histórico específico con ese mismo itinerario.

Su trayectoria, avances y crecimiento dentro de la estructura criminal, al igual que el destino dentro del relato, que incluye los episodios de violencia o la eventual muerte que atraviesa su arco dramático, responde a las decisiones narrativas de la obra antes que a un expediente judicial o a una biografía pública verificable sobre una persona con ese nombre y apellido.

Rodrigo de la Serna y Matías Recalt en "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

El grado de ficción en la serie "Gordon" de Netflix y el peso de los libros

La miniserie toma como punto de partida los libros de Marcelo Larraquy: Gordon, el aniquilador, trabajos que combinan investigación periodística, archivos y reconstrucción de época para examinar la violencia política y el accionar de bandas como la Triple A o centros como Automotores Orletti.

Sin embargo, el propio autor ha señalado que los personajes de su universo narrativo mezclan, en distinta medida, elementos reales con construcciones de ficción. Al pasar del papel a la pantalla, el guión acentúa ese cruce: conserva el marco histórico, los nombres de figuras reales y los mecanismos represivos documentados, pero dramatiza vínculos, diálogos y trayectorias secundarias para sostener la tensión.