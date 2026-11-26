El estreno de Gordon, la nueva miniserie argentina de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, volvió a instalar en la agenda pública uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país. A lo largo de siete episodios, la ficción reconstruye la vida real de Aníbal Gordon, un criminal que transitó desde el delito común hasta convertirse en una pieza fundamental del terrorismo de Estado y las bandas parapoliciales en la década del setenta.

{{{htmlAmp}}}

Aníbal Gordon: del delito común a la violencia paraestatal

Nacido en 1930 en la localidad bonaerense de Colón, Aníbal Gordon inició su extenso prontuario delictivo en 1951, cuando tenía apenas 21 años y fue detenido por el robo de un automóvil y defraudación en San Isidro. Durante las décadas siguientes se consolidó como un delincuente profesional dedicado a asaltos de gran escala, entre los que destacó el resonante robo millonario a una sucursal bancaria en San Carlos de Bariloche.

Rodrigo De La Serna interpreta a Aníbal Gordon en la serie "Gordon" de Netflix.

Sin embargo, el quiebre en su trayectoria ocurrió a comienzos de los años '70. Lejos de actuar movido por convicciones ideológicas, Gordon encontró en la violencia política un negocio rentable y protección institucional. Se vinculó como agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e integró las filas de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la organización parapolicial de ultraderecha responsable de atentados y asesinatos políticos antes del golpe de 1976.

Tras la instauración de la última dictadura cívico-militar, su grupo de tareas adquirió un rol central en la represión ilegal. Gordon comandó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta, base operativa del Plan Cóndor donde se ejecutaron secuestros, torturas, desapariciones y robos a las víctimas, incluyendo el célebre rapto de los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi.

Aníbal Gordon en los años 70.

Los hechos reales en la miniserie de Netflix

Si bien la miniserie se toma inevitables licencias dramáticas para construir el ritmo narrativo de un thriller policial, su columna vertebral posee un rigor documental muy alto. El guión toma como punto de partida las investigaciones periodísticas de Marcelo Larraquy, volcadas en sus libros Gordon, el aniquilador.

Tanto el funcionamiento interno de Automotores Orletti como el escape cinematográfico de dos prisioneros en noviembre de 1976 (que forzó el cierre del predio) están fielmente retratados.

Aníbal Gordon, criminal en quien se basa la miniserie "Gordon".

Asimismo, la producción refleja con precisión su caída tras el retorno de la democracia: detenido en 1984 en Córdoba por el secuestro extorsivo del dirigente Guillermo Patricio Kelly, Gordon fue condenado a 16 años de prisión y murió bajo custodia en 1987, antes de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.