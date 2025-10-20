Esta semana lloverá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La lluvia está próxima a llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron qué día de esta semana habrá que sacar los paraguas. Después de un fin de semana en el que el sol y las temperaturas templadas fueron los protagonistas, las nubes están próximas a cubrir la capital del país.

Para la región central del país se espera una seguidilla de inestabilidad: el martes ingresarían lluvias y tormentas de distinta intensidad sobre La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, acompañadas por un marcado cambio de viento al sur con ráfagas fuertes. En Cuyo, el impacto se daría más por las ráfagas que por el agua.

El miércoles las tormentas perderían fuerza y se presentarían de manera más aislada sobre el norte bonaerense, Córdoba, el sur del Litoral y la Ciudad de Buenos Aires. El jueves continuaría el tiempo inestable, con nuevas tormentas aisladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, algunas podrían ser intensas, aunque el alerta no incluye a la capital. Se espera que las precipitaciones alcancen la Ciudad de Buenos Aires entre la tarde y la noche del miércoles. Para esa jornada, el pronóstico marca temperaturas mínimas cercanas a los 17 °C y máximas en torno a los 28 °C.

En cuanto al día de hoy, el pronóstico indica que en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura oscilará entre los 14 °C y los 25 °C, con cielo parcialmente nublado. En las provincias del norte, los valores térmicos podrían trepar hasta los 32 °C. En cambio, en la Patagonia se espera el ingreso de un frente frío, con lluvias dispersas y un cambio de viento hacia el sudoeste.

Lluvia.

Recaudos que hay que tomar cuando llueve